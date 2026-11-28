Cristiano Ronaldo Jr. s’est illustré avec les moins de 17 ans d’Al-Nassr en inscrivant un doublé face à Al-Ittihad, le 28 novembre 2026. En effet, le jeune attaquant a ouvert le score à la 14e minute avant de récidiver à la 42e minute sur un coup franc direct, permettant à son équipe de prendre l’avantage. Cependant, la rencontre s’est achevée sur un nul (2-2). Au-delà de ses deux réalisations, c’est aussi sa célébration qui a retenu l’attention : à l’image de son père, il a mimé le geste associé à la quête des 1 000 buts en carrière de la star portugaise.

Âgé de 16 ans, le fils de Cristiano Ronaldo a d’abord ouvert le score à la 14e minute avant de récidiver à la 42e minute sur un coup franc direct. Après cette deuxième réalisation, il a repris le geste symbolique de son père, associé à sa quête des 1 000 buts en carrière. Une manière de lui témoigner son soutien alors que la star portugaise approche de ce cap historique.

En effet, Cristiano Ronaldo a inscrit son 987e but en carrière, sur penalty, lors de la victoire 2-1 d’Al-Nassr contre Al-Sadd, le 25 novembre, en Ligue des champions de l’AFC Élite. À 41 ans, l’attaquant portugais n’est ainsi plus qu’à 13 réalisations de la barre des 1 000 buts.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo Jr. évolue dans les équipes de jeunes d’Al-Nassr après être notamment passé par les centres de formation de la Juventus et de Manchester United. Il a également porté les couleurs du Portugal chez les U15 et les U16. Le 13 novembre 2026, il a fait ses débuts avec les U17 lors d’une victoire 4-0 contre Andorre en qualifications pour le championnat d’Europe.

Désormais, les performances du jeune ailier alimentent les spéculations sur une possible intégration à l’équipe première d’Al-Nassr. Une perspective qui pourrait lui permettre de partager un jour le terrain avec son père. Toutefois, aucune promotion officielle n’a été annoncée par le club.