Le Real Madrid a renversé le PSV Eindhoven et l’a emporté 5-1 en Ligue des champions le mardi 24 novembre après avoir été devancé à la pause. Aligné sur l’aile aux côtés de Vinicius, Yan Diomandé a joué un rôle important. Il a lancé l’action menant à l’égalisation de Federico Valverde. Vinicius a retrouvé le chemin des filets à la 87e minute, en reprenant un ballon de Jude Bellingham.

Ce regain de forme de Vinicius contraste avec son début de saison compliqué. Le Brésilien n’avait marqué qu’un seul but et délivré trois passes décisives depuis le début de la saison 2026-2027. Ce bilan est en deçà de l’année passée, où il avait inscrit 26 buts. José Mourinho relativisait : « Les buts arriveront ».

Un duel qui change de visage sur l’aile gauche

Pour Diomandé, la situation devient délicate. Mourinho pourrait désormais alterner les deux hommes sur ce côté d’après la presse espagnole. Les chiffres jouent pourtant en faveur de l’Ivoirien : 30 dribbles réussis sur 45 tentatives, contre 16 sur 38 pour Vinicius. Déjà décisif en octobre, avec un but face au RB Leipzig, il lui faut maintenant confirmer. Avec un Vinicius de retour à son meilleur niveau, Diomandé devra démontrer qu’il mérite sa place de titulaire.