Al-Nassr : Cristiano Ronaldo ne fera pas le déplacement en Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo ne participera pas au prochain rendez-vous continental d’Al-Nassr. L’attaquant portugais ne figure pas dans le groupe retenu pour affronter Pakhtakor, lundi, à Tachkent, en Ouzbékistan, dans le cadre de la Ligue des champions de l’AFC. L’entraîneur Ange Postecoglou a en effet décidé de ménager plusieurs cadres de son effectif pour cette rencontre.

Le Portugais ne sera d’ailleurs pas le seul joueur absent. Kingsley Coman et Mohamed Simakan ont également été laissés au repos par le technicien australien, qui souhaite gérer les efforts de ses joueurs face à un calendrier exigeant. Lors d’une conférence de presse en Ouzbékistan, Postecoglou a justifié ce choix en évoquant « compte tenu de l’enchaînement des matches et des nombreux déplacements ».

Pour rappel, Cristiano Ronaldo traverse pourtant une bonne période sur le plan offensif. Le jeudi 29 octobre 2026, le capitaine portugais a inscrit un triplé lors de la victoire d’Al-Nassr contre Al-Kholood (5-3). Grâce à cette performance, il a porté son total à 985 buts en carrière.

Par ailleurs, malgré les difficultés rencontrées par son équipe au début de la saison, Ange Postecoglou estime que la situation a évolué favorablement. Le technicien australien s’est ainsi montré confiant sur les progrès réalisés par ses joueurs, déclarant : « Malgré le début difficile, les conditions de préparation et le fait que nous n’étions pas tout à fait prêts au début de la saison, nous avons maintenant atteint un excellent niveau », selon des propos rapportés par ESPN.

Cependant, cette rencontre se déroule dans un contexte régional particulier. Des préoccupations sécuritaires ont déjà perturbé plusieurs rendez-vous du football continental asiatique, notamment avec le report de certaines rencontres. Si ces tensions constituent un élément important du contexte dans lequel évolue la compétition, elles ne sont toutefois pas avancées par l’entraîneur comme la cause de l’absence de Cristiano Ronaldo.