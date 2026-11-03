Al-Nassr : Postecoglou défend Cristiano Ronaldo après une victoire spectaculaire sans lui

Après la large victoire d’Al-Nassr (6-2) face au Pakhtakor en Ligue des champions Élite de l’AFC, l’absence de Cristiano Ronaldo a suscité des interrogations.

Al-Nassr a démontré qu’il disposait de plusieurs solutions offensives lors de son déplacement en Ouzbékistan. Le lundi 2 novembre 2026, le club saoudien s’est imposé largement (6-2) sur la pelouse du Pakhtakor sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos pour cette rencontre, en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Cette absence n’a toutefois pas manqué de faire réagir. En effet, avant le coup d’envoi, l’entraîneur du Pakhtakor, Kamoliddin Tajiev, avait estimé que la formation de Riyad était plus dangereuse lorsque son capitaine ne figurait pas sur le terrain. Une analyse que le technicien d’Al-Nassr, Ange Postecoglou, a rapidement rejetée après la rencontre.

Interrogé sur cette déclaration en conférence de presse, l’entraîneur australien a rappelé que Cristiano Ronaldo avait participé à la précédente sortie de son équipe, marquée par une victoire prolifique. « Mais Cris a joué le dernier match et nous avons marqué cinq buts. Que Cris joue ou non, le plus important, c’est que les joueurs présents aujourd’hui aient évolué à un très haut niveau », a-t-il expliqué.

Ronaldo sortait pourtant d’un triplé

Pour rappel, lors de sa précédente sortie, Cristiano Ronaldo avait largement contribué au succès d’Al-Nassr contre Al-Kholood (5-3). À cette occasion, l’attaquant de 41 ans avait inscrit trois buts en seulement 15 minutes, entre la 66e et la 81e minute de jeu qui avait porté son bilan à neuf réalisations en championnat cette saison et à 985 buts en carrière, selon les chiffres de la Saudi Pro League.

Cependant, son absence n’a pas empêché ses coéquipiers de briller à Tachkent. Postecoglou s’est notamment montré satisfait de la prestation collective affichée par ses joueurs et a également souligné que le Pakhtakor avait déjà opposé une forte résistance aux autres clubs saoudiens. « Je suis satisfait des joueurs. Une bonne prestation. Nous avons marqué six buts. Nous méritions pleinement de gagner ce match », a-t-il déclaré.