Le mouvement MAGA perd ses voix les plus écoutées. Aux États-Unis, Elon Musk, Joe Rogan et Tucker Carlson se sont éloignés de Donald Trump après les élections de mi-mandat du 3 novembre 2026, selon une analyse de The Hill publiée le 21 novembre. Le Parti républicain vient de subir sa plus lourde défaite à ce scrutin depuis des décennies, et l’emprise du président sur son camp est désormais testée. Les démocrates comptent 56 sièges au Sénat, d’après le média.

Elon Musk, Joe Rogan et Tucker Carlson se détachent du président

Le patron de Tesla s’est exprimé jeudi lors du sommet DealBook, alors qu’il avait été le plus gros donateur individuel de ce cycle électoral, avec 446 millions de dollars. Si cela signifie une adhésion aveugle à un ensemble de politiques du Parti républicain, alors ce n’est certainement pas mon cas, a-t-il déclaré. Ensuite, Donald Trump a répondu à ce virage. Elon Musk est un ami aux très bonnes intentions, mais ceux qui s’écartent du MAGA ne s’en sortent pas très bien, a-t-il estimé.

Du côté des médias, le podcasteur Joe Rogan, qui avait soutenu le président en 2024, a tenu la semaine dernière un discours critique. Les politiques de Trump n’ont pas fait perdre que les « podcast bros », mais aussi la plus grande partie du pays, a-t-il affirmé. De même, l’animateur conservateur Tucker Carlson a réagi dès le lendemain du scrutin. Cette élection marque la fin de l’ère Trump, a-t-il déclaré.

Des élus et des donateurs divisés sur la suite

Un sondage de Politico cité par The Hill montre que 45 % des partisans du MAGA jugent que le mouvement a perdu ces élections, contre 59 % de l’ensemble des personnes interrogées. Ils sont 34 % à dire que Donald Trump lui-même a perdu, contre 62 % sur l’ensemble de l’échantillon. En effet, le président affichait le jour du vote 38,4 % d’opinions favorables, selon la moyenne de Decision Desk HQ.

Le malaise touche aussi les élus. Le président a fait des choses qui ont nui à mes électeurs, a déclaré Lauren Boebert, élue républicaine du Colorado. Pour sa part, Ryan Zinke, représentant du Montana, reconnaît que de nombreux collègues s’éloignent du président. Trump reste une force de la nature, a-t-il toutefois estimé. Enfin, le donateur républicain Dan Eberhart juge le mouvement affaibli, sans être condamné. Le MAGA est affaibli, mais il peut revenir, et Donald Trump doit nommer rapidement un successeur, sinon une autre tendance du parti prendra sa place, a-t-il averti, alors que les républicains désigneront leur candidat en 2028.