Alerte à la bombe : un avion Dublin-Rome dérouté vers une base militaire en Normandie

Un Airbus A320 de la compagnie irlandaise Aer Lingus a dû changer de cap ce jeudi 5 novembre 2026, en France, à cause d’une alerte à la bombe. L’appareil, qui assurait la liaison entre Dublin et Rome, a été dérouté vers une base militaire de Normandie. Matignon a confirmé que l’avion avait été envoyé jeudi matin « vers la base aérienne d’Évreux », dans le département de l’Eure. Les services du Premier ministre ont ajouté qu’ils suivaient la situation « en temps réel », mais ils n’ont donné aucun détail sur l’origine de l’alerte.

La compagnie a été identifiée par The Irish Times, qui a précisé que l’avion s’était posé sur une base aérienne de Normandie. Le résultat de la fouille n’a pas encore été communiqué, donc la nature réelle de la menace reste inconnue.

Une semaine d’alertes sur les vols vers l’Italie

Ce déroutement n’est pas un cas isolé. Mardi 3 novembre, deux vols de la compagnie Ryanair avaient déjà donné lieu à des opérations de déminage à leur arrivée à l’aéroport de Rome-Fiumicino, après un signalement anonyme faisant état d’une alerte à la bombe présumée.

Au moins quatre vols Ryanair ont ensuite été visés en Europe : un Manchester-Murcie, un Lisbonne-Rome, un Dublin-Rome et un Dublin-Sofia. Ainsi, la ligne entre l’Irlande et l’Italie figurait déjà parmi les trajets touchés avant ce jeudi, et le vol d’Aer Lingus s’ajoute à cette série.