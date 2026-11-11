Angèle Metzger : son père, Daphné Bürki et la créatrice de « Chair tendre » saluent sa mémoire

Comédienne, céramiste, danseuse, fondatrice d’un groupe punk : c’est ainsi que Stéphane Metzger résume les talents de sa fille Angèle Metzger, retrouvée morte le samedi 7 novembre 2026 aux Pavillons-sous-Bois, en France. L’acteur, connu pour son rôle de Malik Berkaoui dans « R.I.S Police scientifique », s’est confié au Parisien. D’autres proches de la jeune actrice, révélée en 2022 par la série « Chair tendre », lui ont aussi rendu hommage. L’enquête ouverte après sa mort n’a livré aucune conclusion publique à ce stade.

Un père, un agent et une réalisatrice décrivent une artiste aux multiples talents

Stéphane Metzger a déclaré au quotidien : « Il y aurait tellement à dire sur ma fille ». Il a ensuite décrit une personnalité hors norme qui le rendait très fier, à la fois comédienne, céramiste, danseuse et fondatrice d’un groupe de rock punk. Son agent, Ivan de Labbey, va dans le même sens, car il évoque une comédienne merveilleuse, aussi plasticienne et musicienne, très investie dans son travail et ses recherches. Pour sa part, la réalisatrice Marcia Romano, qui l’a dirigée dans « Fotogenico », sorti fin 2024, estime qu’elle avait tous les talents.

Daphné Bürki et Yaël Langmann lui rendent aussi hommage

Dans le même temps, Daphné Bürki, qui jouait sa mère dans « Chair tendre », a publié des photos d’elles deux, accompagnées d’un message d’affection pour la famille et les proches de la jeune actrice. Elle lui écrit : « Tu es une constellation à toi seule ». À son tour, Yaël Langmann, créatrice, scénariste et coréalisatrice de la série, lui a adressé un message sur Instagram : « Tu as changé nos vies, et la mienne profondément ».

En 2022, la réalisatrice racontait déjà avoir su en un instant qu’Angèle Metzger était la bonne interprète pour le rôle de Sasha. Ce personnage est un adolescent intersexe de 17 ans, au centre d’une série produite pour France.tv Slash. Par la suite, « Chair tendre » a été distinguée comme meilleure série française à Séries Mania.

Le parquet de Bobigny a ouvert l’enquête, confiée au commissariat de Livry-Gargan, qui doit établir les circonstances exactes de la mort. Enfin, la famille n’a pas rendu publique la date des obsèques.