L'actrice Angèle Metzger est morte à 27 ans : ce que les enquêteurs ont déjà vérifié et ce qui reste à établir

Quatre ans après sa révélation dans la série « Chair tendre », Angèle Metzger est morte à 27 ans, le samedi 7 novembre 2026, en France. D’après Le Parisien, la comédienne a été retrouvée sans vie dans la matinée, au pied du bâtiment du centre communal d’action sociale des Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Les secours ont été alertés rapidement, mais ils n’ont malheureusement pas réussi à la réanimer.

Les premiers éléments de l’enquête

Le Parisien détaille ce que les enquêteurs ont recueilli sur place : « D’après les éléments recueillis sur place, elle aurait chuté depuis un escalier ou une plateforme surplombant un parking souterrain ». Le journal ajoute ensuite que les caméras de vidéosurveillance l’auraient aperçue « en train de franchir une barrière pour accéder au bâtiment et monter dans cet espace qui n’est pas accessible au public », et plusieurs effets personnels ont aussi été retrouvés à proximité. L’enquête est confiée au commissariat de Livry-Gargan, qui exploite ces images et les éléments relevés sur les lieux. Les circonstances exactes de la chute ne sont toutefois pas établies. Ainsi, aucune cause n’a été annoncée à ce stade, et aucune déclaration officielle ne permet de l’affirmer.

Une actrice révélée par « Chair tendre »

Angèle Metzger était connue pour son rôle de Sasha, un personnage intersexe de 17 ans, dans « Chair tendre ». La série a été créée par Yaël Langmann et Jérémy Mainguy, puis diffusée en 2022 sur France 5. Elle avait en effet été récompensée la même année au festival Séries Mania.

Elle était la fille du comédien Stéphane Metzger et de la réalisatrice Marie Caldera. Titulaire d’un master de philosophie et d’histoire de l’art, elle travaillait aussi comme plasticienne et musicienne. Elle avait joué dans plusieurs courts métrages et dans les films « Fotogenico » et « Drone Games », puis elle avait tenu le rôle principal du clip « Japan » du groupe irlandais Fontaines D.C., aux côtés de Charlie Heaton, l’acteur de « Stranger Things ». « Chair tendre » reste disponible sur France.tv.