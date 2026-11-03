Angleterre : le footballeur Ezekiel Williams, 26 ans, meurt subitement, son club Hendon reporte un match

Dix jours après avoir marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, le milieu de terrain Ezekiel Williams est mort subitement lundi 2 novembre 2026, à 26 ans. Le Hendon FC l’a annoncé le lendemain dans un communiqué publié sur X sans donner des précisions sur les circonstances du décès. Rappelons que le joueur avait rejoint l’équipe en septembre, après plusieurs saisons dans des clubs amateurs.

Surnommé « Eze », Ezekiel Williams avait construit sa carrière loin des projecteurs. Il a porté les maillots de Kettering Town et de FC Romania lors de la saison 2024-2025, puis celui de Marlow pendant quelques semaines à l’été 2025. Il est ensuite passé par Ascot United et Hastings United, où il a disputé 39 matchs, avant de signer à St Ives Town, qu’il a quitté pour Hendon.

Son arrivée avait été officialisée le 8 septembre 2026, et il avait aussitôt réagi sur son compte X : « Je donnerai tout pour aider l’équipe à gagner et à retrouver sa place ». Le 24 octobre, le milieu de terrain avait inscrit son premier but avec Hendon face aux Jersey Bulls, à la 64e minute. « Content d’avoir marqué mon premier but » avait-il commenté .

Un match reporté et une cagnotte ouverte

Dans son message, le Hendon FC a écrit : « Nous sommes sidérés et le cœur brisé d’annoncer le décès soudain et tragique du milieu de terrain Ezekiel Williams hier après-midi, à l’âge de 26 ans ». Le club a décrit son joueur comme quelqu’un d’« humble, discret et généreux, avec un humour très vif », puis il a annoncé le report du match de London Senior Cup prévu le 4 novembre contre Woodford Town : « En signe de respect, et pour laisser aux joueurs et à l’encadrement le temps d’assimiler cette nouvelle profondément choquante, le match de demain contre Woodford Town est reporté ». Aucune nouvelle date n’a été communiquée.

Le club a également indiqué qu’une cagnotte en ligne avait été ouverte à la mémoire du joueur, pour ceux qui souhaitent soutenir sa famille. Il a conclu en adressant ses pensées à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui l’ont connu : « Il nous manquera beaucoup à tous au Hendon Football Club ».