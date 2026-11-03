Ezekiel Williams (DR)

Angleterre : le footballeur Ezekiel Williams, 26 ans, meurt subitement, son club Hendon reporte un match

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Dix jours après avoir marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, le milieu de terrain Ezekiel Williams est mort subitement lundi 2 novembre 2026, à 26 ans. Le Hendon FC l’a annoncé le lendemain dans un communiqué publié sur X sans donner des précisions sur les circonstances du décès. Rappelons que le joueur avait rejoint l’équipe en septembre, après plusieurs saisons dans des clubs amateurs.

Surnommé « Eze », Ezekiel Williams avait construit sa carrière loin des projecteurs. Il a porté les maillots de Kettering Town et de FC Romania lors de la saison 2024-2025, puis celui de Marlow pendant quelques semaines à l’été 2025. Il est ensuite passé par Ascot United et Hastings United, où il a disputé 39 matchs, avant de signer à St Ives Town, qu’il a quitté pour Hendon.

Son arrivée avait été officialisée le 8 septembre 2026, et il avait aussitôt réagi sur son compte X : « Je donnerai tout pour aider l’équipe à gagner et à retrouver sa place ». Le 24 octobre, le milieu de terrain avait inscrit son premier but avec Hendon face aux Jersey Bulls, à la 64e minute. « Content d’avoir marqué mon premier but » avait-il commenté .

Un match reporté et une cagnotte ouverte

Dans son message, le Hendon FC a écrit : « Nous sommes sidérés et le cœur brisé d’annoncer le décès soudain et tragique du milieu de terrain Ezekiel Williams hier après-midi, à l’âge de 26 ans ». Le club a décrit son joueur comme quelqu’un d’« humble, discret et généreux, avec un humour très vif », puis il a annoncé le report du match de London Senior Cup prévu le 4 novembre contre Woodford Town : « En signe de respect, et pour laisser aux joueurs et à l’encadrement le temps d’assimiler cette nouvelle profondément choquante, le match de demain contre Woodford Town est reporté ». Aucune nouvelle date n’a été communiquée.

Le club a également indiqué qu’une cagnotte en ligne avait été ouverte à la mémoire du joueur, pour ceux qui souhaitent soutenir sa famille. Il a conclu en adressant ses pensées à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui l’ont connu : « Il nous manquera beaucoup à tous au Hendon Football Club ».

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