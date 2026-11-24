Près de trois semaines après le drame survenu lors du match entre le FC Andorra et Tenerife, le gardien Jesus Owono a repris le chemin de l’entraînement. Le jeune portier équato-guinéen reprend progressivement ses marques. Cependant, son entraîneur Carles Manso ne veut pas sauter les étapes et son retour se ferra sans précipitation.

Atteint psychologiquement par la mort de Jesus de Miguel après leur collision en pleine rencontre, Owono bénéficie du soutien total de son club. Il faudra du temps à Jésus Owono pour revenir totalement car il a subi un violent traumatisme psychologique.

Un processus pour Owono

Carles Manso sait que son joueur traverse une période compliquée qui ne lui permet pas de revenir au niveau qui était le sien avant le drame avec Jesus Miguel. Le coach du FC Andorra ne souhaite pas précipiter le retour à la normale de son portier. De sources concordantes, on apprend qu’Owono a effectué son retour au centre d’entraînement et il a participé à des exercices pour retrouver progressivement ses sensations et reprendre une activité, mais sans aller plus loin.

Le gardien équato-guinéen n’a pas enfilé ses gants et n’a réalisé aucun exercice technique propre. Cette reprise constitue une première étape dans le processus de retour d’Owono. Le portier devra avancer à son rythme sans se mettre une pression inutile. Sans doute qu’un travail de fond sera réalisé pour qu’Owono retrouve sa sérénité afin de renouer avec son métier suite au terrible drame qui a bouleversé sa vie.