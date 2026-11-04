Après la victoire démocrate à la Chambre, Robert Garcia prévient Trump : « Prenez des avocats »

En Californie, l’élu démocrate Robert Garcia, a lancé un avertissement à Donald Trump le 3 novembre 2026, après la victoire de son parti à la Chambre des représentants. Dans une déclaration publiée mardi soir par le comité de surveillance de la Chambre, il a lancé: « Prenez des avocats ». Les démocrates reprennent ainsi la main sur les enquêtes du Congrès après quatre ans de majorité républicaine.

« Après cette victoire, Garcia deviendra président du comité de surveillance de la Chambre, où il a promis de s’attaquer à la famille criminelle Trump, à la corruption des entreprises, aux abus du département de la Sécurité intérieure et de la police de l’immigration ICE, ainsi qu’à la dissimulation des dossiers Epstein » a déclaré le comité dans le communiqué. Il s’agit donc de quatre dossiers, dont celui de Jeffrey Epstein, que l’élu porte déjà depuis son arrivée à la tête des démocrates du comité.

Mais, Garcia n’est toutefois pas encore président, et les démocrates ne disposeront du pouvoir d’assignation qu’à l’installation du nouveau Congrès, en janvier. En outre, le décompte se poursuivait en outre dans plusieurs circonscriptions disputées, si bien que l’ampleur exacte de leur majorité n’était pas connue.

Un chef de file élu face à Stephen Lynch en 2025

Pour rappel, Garcia dirige déjà les démocrates de ce comité. En effet, ses collègues l’avaient choisi en juin 2025 par 150 voix contre 63 face à Stephen Lynch, élu du Massachusetts. À 47 ans, il était alors le plus jeune chef de file de son parti au sein d’une commission du Congrès.