La Russie a prévenu les Pays-Bas, ce vendredi 20 novembre, que leur soutien militaire à l’Ukraine pèsera sur ses plans de défense. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a lancé cet avertissement lors d’un point de presse à Moscou, consacré à la frappe contre le pont de Crimée. Elle a affirmé que « les actions irréfléchies des Pays-Bas visant à soutenir le régime néonazi de Zelenski conduisent à une nouvelle escalade et seront, bien entendu, prises en compte par la Russie dans sa planification militaire ». Ainsi, La Haye devient la cible directe de Moscou, qui lui reproche d’avoir fourni une partie du matériel utilisé, alors que les tensions avec les pays européens engagés auprès de Kiev s’accumulent déjà.

Un pont partiellement effondré après trois jours d’attaques

Pour justifier cette mise en garde, Zakharova a d’abord rappelé la chronologie des faits. Selon elle, « sur ordre de Zelenski, les forces armées ukrainiennes ont mené du 16 au 18 novembre des attaques de missiles et de drones contre le pont de Crimée, ce qui a entraîné l’effondrement de l’arche de sa travée routière ». Cet ouvrage d’environ 19 kilomètres relie la péninsule de Crimée au territoire russe en traversant le détroit de Kertch. D’ailleurs, il n’en était pas à sa première attaque : le pouvoir russe l’avait inauguré en 2018 pour sa partie routière, puis il avait été touché en octobre 2022 par l’explosion d’un camion et en juillet 2023 par des drones navals.

Les industriels néerlandais cités par Moscou

Ensuite, la porte-parole a fondé son accusation sur des propos tenus par des acteurs de l’industrie d’armement néerlandaise. Elle a évoqué « les déclarations des représentants de l’industrie de défense néerlandaise, qui ont fièrement annoncé que la frappe contre le pont de Crimée avait été menée à l’aide de missiles et de drones de leur fabrication ». Elle a ajouté que ces responsables attribuaient l’effondrement d’une partie de la structure à sept missiles produits aux Pays-Bas, et que, selon eux, le recours à Starlink avait contribué au « succès » global de l’attaque.

Des appareils de l’Otan au-dessus de la mer Noire

Enfin, Zakharova a mis en avant la présence d’avions de l’Otan pendant ces trois jours, en s’appuyant sur des informations de médias ukrainiens. D’après ces informations, trois appareils patrouillaient près de la Crimée : un avion britannique de renseignement électronique RC-135W, un avion de reconnaissance stratégique américain RC-135U Combat Sent et un avion de détection radar E-3A Sentry. Par conséquent, Moscou ne désigne pas seulement les Pays-Bas, mais laisse entendre que d’autres membres de l’Alliance atlantique ont pris part à la préparation de l’attaque.