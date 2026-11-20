La guerre en Ukraine va-t-elle un basculement ? Ce vendredi 20 novembre, la Russie a renouvelé son appel aux représentations diplomatiques étrangères présentes à Kiev. Le Kremlin recommande aux missions concernées de quitter la capitale ukrainienne pour des raisons de sécurité, alors que les récentes frappes ont occasionné des dégâts importants sur des bâtiments abritant des enceintes européennes.

Cet avertissement a été réitéré par l’ambassadeur de Russie aux Pays-Bas, Vladimir Tarabrin. Selon des sources concordantes, cette mise en garde est à prendre au sérieux à la vue des dégâts signalés sur les bâtiments accueillant les ambassades de l’Autriche et des Pays-Bas dans la capitale ukrainienne. Ces récents incidents ont suscité des préoccupations au sein des pays concernés.

Moscou maintient son avertissement aux représentations étrangères

C’est ainsi que le ministre néerlandais des affaires étrangères a convoqué Vladimir Tarabrin pour obtenir des éclaircissements sur les dommages causés aux installations diplomatiques de son pays. De sources bien introduites, Tarabrin a exprimé ses regrets concernant les dégâts. Cependant, il a maintenu la position de son gouvernement sur la nécessité, pour les diplomates étrangers, de se parer à toute éventualité face aux risques liés à la situation militaire en Ukraine.

L’ambassadeur russe aux Pays-Bas s’est montré on ne peut plus clair. Il a tenu à rappeler que la Russie a déjà exhorté de nombreuses fois aux missions diplomatiques étrangères de quitter la capitale ukrainienne. Au cours des échanges avec le ministre néerlandais des affaires étrangères, Vladimir Tarabin n’a laissé entrevoir aucun changement dans la position russe sur la poursuite du conflit avec l’Ukraine. Le diplomate russe a affirmé que Moscou continuera son opération militaire jusqu’à l’atteinte de tous ses objectifs. La présence de représentations diplomatiques à Kiev constitue un enjeu supplémentaire dans un contexte très volatile où les opérations militaires font peser des risques sur les installations civiles et diplomatiques.