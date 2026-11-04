Après son 3e mariage, un Nigérian offre une villa et une voiture à sa 1ère épouse pour la remercier

Un geste qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Au Nigeria, Dr Habeeb Adewuyi aurait offert plusieurs cadeaux à sa première épouse, au lendemain de son mariage avec une troisième femme en reconnaissance de sa fidélité et de son soutien malgré l’arrivée de deux autres femmes dans son foyer selon plusieurs publications sur la toile.

La cérémonie de remise des présents s’est déroulée le lundi 2 novembre 2026, soit un jour après son troisième mariage. Parmi les cadeaux annoncés figurent une maison neuve, une voiture neuve, un iPhone, une somme d’argent ainsi qu’un voyage à La Mecque pour accomplir la Omra (Umrah).

D’après les publications diffusées sur les réseaux sociaux, ces présents viennent récompenser la patience, l’obéissance et la fidélité de sa première épouse, alors que son mari a progressivement agrandi son foyer en prenant deux autres femmes. Par ailleurs, des vidéos partagées en ligne montrent également le moment où certains cadeaux lui ont été remis.