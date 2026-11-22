Le capitaine de Boca Juniors, Leandro Paredes, a donné des nouvelles sur Instagram quelques heures après avoir perdu connaissance devant les caméras, samedi 21 novembre 2026 à Barranquilla, en Colombie. « Nous sommes champions. Merci à tous pour les messages, ce n’était qu’un vertige à force de faire autant de tours ensemble », a écrit le milieu argentin sous une photo où il embrasse le trophée de la Copa Sudamericana. Pourtant, l’inquiétude était réelle sur le moment, car l’incident est survenu quelques minutes après le sacre de son équipe, le premier trophée international de Boca depuis 2008.

Tout s’est joué sur le plateau de DSports, pendant une interview avec Marcelo Benedetto. Le journaliste lui demandait ce que représentait un nouveau titre pour un champion du monde devenu idole du club. « Maintenant, il faut profiter, profiter de mes coéquipiers. Remercier pour tout ce que nous avons vécu… », a répondu Leandro Paredes, avant de s’effondrer en direct. Ensuite, il a quitté le plateau par ses propres moyens, a précisé le journaliste, puis il a été conduit dans une clinique privée de Barranquilla pour des examens de contrôle. Plus tôt, depuis son lit, il avait déjà rassuré ses supporters en publiant une première image : « Nous allons bien. Allez Boca, aujourd’hui et toujours », a écrit Leandro Paredes. Dans la foulée, il a regagné l’hôtel avec le groupe.

Des vertiges ressentis dès la première période

Ce malaise n’a pas totalement surpris le banc. En effet, Paredes s’était senti étourdi à la fin de la première période, puis allait mieux à la pause, a expliqué l’entraîneur Rodolfo Arruabarrena. Mais en seconde période, il peinait à suivre le rythme et a demandé à sortir vers l’heure de jeu, remplacé par Tomás Belmonte. Ainsi, la chaleur et l’humidité de Barranquilla seraient à l’origine de ce malaise, selon les premiers éléments disponibles.

Sur le terrain, Boca s’est imposé 2-0 face à l’Atlético Mineiro. Santiago Ascacíbar a ouvert le score à la 16e minute. Puis Miguel Merentiel a doublé la mise peu après la reprise, sur une passe de Sebastián Villa.

Un premier trophée international depuis 2008

Ce succès est le troisième de Boca dans la compétition, après 2004 et 2005. Le club devient ainsi le premier à l’avoir gagnée trois fois. Son dernier titre international datait du 27 août 2008, une Recopa Sudamericana remportée face à Arsenal de Sarandí, soit 18 ans d’attente.

Paredes a pesé dans cette campagne. Blessé avant la demi-finale retour, il était entré en jeu au Maracanã contre Vasco da Gama et avait marqué le troisième but (3-1) qui a qualifié son équipe. Après la finale, il s’est d’ailleurs confié à ESPN sur ce premier trophée international avec Boca : « J’ai réalisé un rêve. J’ai toujours rêvé de pouvoir gagner un titre », a déclaré Leandro Paredes.