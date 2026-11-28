Les forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont développé trois nouveaux drones et engagé leur production. Parmi ces appareils figure une munition rôdeuse miniature comparable au Switchblade 300 américain. L’annonce, rapportée le 28 novembre 2026 par l’agence iranienne Tasnim, témoigne de la volonté de Téhéran de renforcer ses capacités de frappe et de défense face à la multiplication des drones sur les théâtres d’opérations.

Les trois nouveaux appareils remplissent des fonctions distinctes. Le premier, baptisé Sayeh, est un quadricoptère destiné à la défense antiaérienne et à la lutte contre les drones adverses. Le deuxième, Ghasedak, est une petite munition rôdeuse capable de voler de manière autonome. Enfin, le troisième modèle est une munition rôdeuse miniature dont la conception est présentée comme similaire à celle du Switchblade 300 américain, un système conçu pour permettre des frappes ciblées à courte distance.

Selon Tasnim, ces équipements doivent notamment répondre aux besoins opérationnels des unités terrestres tactiques. Ils sont également destinés à renforcer les capacités de défense antiaérienne face à la menace grandissante des petits drones opérant à courte portée. Cette diversification des appareils traduit ainsi une double orientation : disposer de moyens supplémentaires pour frapper des cibles adverses et améliorer les capacités d’interception.

Pour rappel, les drones kamikazes occupent une place croissante dans les conflits armés contemporains. La guerre du Haut-Karabakh en 2020 avait déjà montré leur capacité à détruire des équipements militaires et à neutraliser des systèmes de défense antiaérienne. Cependant, c’est surtout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 que leur utilisation s’est considérablement intensifiée. Les drones FPV, les munitions rôdeuses et les appareils d’attaque à longue portée, notamment les Shahed iraniens employés par la Russie, ont profondément marqué les opérations militaires.

En effet, leur coût relativement faible, leur facilité de déploiement et leur capacité à saturer les défenses adverses en font des instruments stratégiques. Face à cette évolution, les armées renforcent parallèlement leurs dispositifs antidrone.