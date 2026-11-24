Avant son départ pour la Russie, le nouvel ambassadeur du Bénin, Malick Gomina, a été reçu mardi 24 novembre 2026 par le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou. Les échanges ont notamment porté sur les possibilités de coopération entre les institutions judiciaires des deux pays.

La mission diplomatique de Malick Gomina en Russie se prépare également sur le terrain institutionnel. Avant de rejoindre Moscou pour prendre officiellement ses fonctions, le nouvel ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie a entrepris une série de visites auprès des institutions de la République. Dans ce cadre, il a été reçu en audience, mardi 24 novembre 2026, par le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou.

Au-delà d’une simple visite de courtoisie, cette rencontre a permis d’aborder les attributions de la haute juridiction ainsi que les perspectives de coopération judiciaire à l’international. En effet, le futur représentant du Bénin en Russie a souhaité mieux comprendre les relations entretenues par la Cour suprême avec ses homologues étrangers, particulièrement les institutions judiciaires russes. Une démarche qui témoigne de l’intérêt accordé à la dimension judiciaire dans l’exercice de sa nouvelle responsabilité.

Pour l’occasion, Victor Dassi Adossou était accompagné de plusieurs collaborateurs, dont son directeur de cabinet, Isaac Fayomi, le directeur de la recherche, des études, des statistiques et de la formation continue, Éric Dewedi, ainsi que le nouveau directeur de la documentation, des archives, de l’informatique et de l’édition, Gilles Antonio D’Almeida.

Au cours des échanges, le président de la Cour suprême a salué le parcours de son hôte et lui a adressé ses félicitations au nom de l’institution. Il a également assuré le diplomate de la disponibilité de la haute juridiction à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.

Cette nouvelle fonction fait suite à une décision prise en Conseil des ministres le 4 novembre 2026. Sur proposition de la ministre des Affaires étrangères, Malick Abdoul Gomina Seibou Idrissou a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Fédération de Russie. Il succède à André Okounlola Biaou, dont la mission diplomatique à Moscou est arrivée à son terme.

Ancien journaliste et homme politique, Malick Gomina aborde ainsi une nouvelle étape de son parcours. Cependant, sa représentation du Bénin ne devrait pas se limiter aux relations politiques et diplomatiques. Les échanges avec le président de la Cour suprême mettent également en lumière le rôle que pourrait jouer la coopération judiciaire dans le rapprochement entre Cotonou et Moscou.