Douze avions d’avance : c’est l’écart que Air Algérie pourrait creuser sur Royal Air Maroc à la fin de 2027, si chaque compagnie tient son calendrier. Le ministre algérien des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé le 12 novembre 2026 à Alger, devant l’Assemblée populaire nationale, que la flotte de la compagnie nationale atteindrait 100 appareils après la livraison de toutes les commandes, selon Algérie Eco.

« Nous atteindrons un total de 100 appareils appartenant à Air Algérie pour renforcer sa flotte et répondre aux demandes sur les réseaux domestique et international », a déclaré le ministre. Ainsi, la compagnie algérienne s’invite dans la course que se livre Royal Air Maroc pour dominer le ciel du Maghreb et de l’Afrique.

Le programme en cours porte sur 44 avions : 16 ATR, 10 Airbus et 18 Boeing. Ensuite, la compagnie a déjà reçu quatre A330-900neo depuis novembre 2025, puis un Boeing 737 MAX 8 et un ATR 72-600 le 11 juillet 2026. Enfin, les livraisons restantes s’échelonnent entre la fin de 2026 et 2027, avec deux ATR supplémentaires attendus avant la fin de l’année pour la filiale Domestic Airlines et treize en 2027.

Royal Air Maroc vise 88 appareils en 2027

À l’inverse, Royal Air Maroc a franchi le cap des 70 appareils le 26 septembre 2026, avec la réception d’un Boeing 737 MAX 8 neuf. Ainsi, la compagnie marocaine prévoit 74 avions à la fin de l’année, puis 88 en 2027, avant un objectif de 200 appareils en 2037 fixé par son contrat-programme avec l’État, signé en juillet 2023. Pour sa part, son PDG, Abdelhamid Addou, présente cette montée en puissance comme celle d’un hub installé à Casablanca : « Avec une offre record et une flotte moderne et renforcée, nous affirmons notre rôle de hub stratégique pour le Maroc et au service de nos diasporas à travers le monde », a affirmé le dirigeant en juillet 2026 lors de la présentation du dispositif estival. Dès lors, si les deux plans sont respectés, l’écart serait de 12 avions en faveur d’Air Algérie.

Deux flottes difficiles à comparer à l’unité

Toutefois, le chiffre de 100 regroupe des appareils de nature différente. Ainsi, les 16 ATR 72-600 sont des turbopropulseurs de 73 places, conçus pour les vols intérieurs de Domestic Airlines. En revanche, Royal Air Maroc aligne 13 Boeing 787-8 Dreamliner pour le long-courrier et une majorité de monocouloirs Boeing pour le moyen-courrier. Enfin, Air Algérie ne prévoit que 10 gros-porteurs neufs dans son programme actuel, et Ethiopian Airlines reste très loin devant sur le continent, avec plus de 160 avions.