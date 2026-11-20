Les places valent très chères au Real Madrid en ce moment. Ces derniers jours, un joueur crève particulièrement l’écran, il s’agit du jeune prodige ivoirien, Yan Diomandé. L’ex joueur de Leipzig a profité de l’absence de Vinicius pour s’imposer. Le brésilien a presque fini de purger ses matchs de suspension et il s’apprête à faire son retour en Liga. Va t-il retrouver sa place de titulaire indéboulonable ? Rien est moins sûr pour le moment car Diomandé a marqué les esprits.

Après quatre matchs de suspension, Vini sera de nouveau disponible pour José Mourinho, mais la situation a évolué pendant son absence avec l’éclosion de Yan Diomandé. Ses prestations donnent désormais au Special One une alternative au point de remettre en question certaines habitudes dans la gestion de son secteur offensif.

Un concurrence qui va faire saliver

Yan Diomandé s’est donné les moyens de gagner la confiance de Mourinho. L’international ivoirien a brillé de mille feux lors des dernières rencontres. Il enregistre à son actif, quatre buts et quatre passes décisives. Sa vélocité, sa capacité à déstabiliser les défenseurs, sa vitesse et son activité dans les diverses phases de jeu ont convaincu José Mourinho de lui faire confiance. Diomandé a notamment mis tout le monde d’accord lors de sa prestation XXL durant le Clasico face au FC Barcelone.

Vinicius retrouve donc une machine qui a appris à fonctionner sans lui en Liga. La superstar auriverde reste un joueur important dans les plans de la Casa Blanca, mais son rendement récent et les bonnes performances du crack ivoirien obligent désormais le staff à réfléchir à la meilleure utilisation de ses attaquants.

Interrogé sur la situation de Vinicius Jr avant la réception du Celta Vigo, prévue ce 21 novembre, le Special One n’a d’ailleurs promis aucune place de titulaire à son joueur. Il a rappelé que personne ne bénéficiait de privilèges dans son effectif et que l’intérêt collectif passait avant les individualités. Il s’agit d’un message subliminal adressé à Vini mais qui ne le condamne pas non plus. La concurrence s’annonce rude tout au lond de la saison. Mourinho devra faire des choix cruciaux dans les prochaines semaines. Entre Vinicius qui souhaite retrouver son influence et Yan Diomandé qui a plus que faim, cette concurrence est en mesure d’offrir de belles perspectives au Real madrid.