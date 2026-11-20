Le général Hossein Mohebbi, porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), s’est exprimé le 19 novembre 2026, auprès de l’agence iranienne SNN. Il affirme que Téhéran a déjà montré la portée de ses missiles : « Nous avons précédemment démontré nos capacités de missiles, avec une portée allant jusqu’à 4 500 kilomètres, dans les environs de Diego Garcia. » Cette île de l’océan Indien abrite une base militaire conjointe américano-britannique. Le responsable indique que l’Iran s’était jusqu’alors fixé une limite de 2 000 kilomètres, conformément à une directive de feu le Guide suprême, et ajoute : « Cette limite a été levée pour nous. »

Lors d’un point presse à Téhéran, il avait précisé que l’Iran démontrerait ces capacités « dans les faits » plutôt que par des déclarations. Selon Al Jazeera, il estime aussi que Téhéran pourrait probablement disposer de missiles d’environ 5 000 kilomètres, et il a averti que, si l’Iran décidait de changer sa doctrine nucléaire pour fabriquer une bombe, les préparatifs nécessaires seraient engagés.

L’Iran est en conflit avec les États-Unis et Israël depuis février 2026. Le 20 mars, selon le Wall Street Journal, deux missiles balistiques de portée intermédiaire ont été tirés vers Diego Garcia : l’un a connu une défaillance en vol, l’autre n’a pas atteint sa cible, et Téhéran a nié toute implication. Pendant ce temps, Washington affirme que l’Iran est affaibli. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a assuré que les forces iraniennes avaient été « décimées », et Donald Trump a déclaré en juillet que la production de missiles et de drones iraniens était « presque disparue ». Pourtant, des évaluations du renseignement américain, rapportées par le New York Times en mai, estiment que l’Iran conserve environ 70 % de son arsenal de missiles d’avant-guerre.

Une menace qui concerne l’Europe

Mohebbi n’a désigné aucun pays européen. Toutefois, une portée de 4 500 kilomètres depuis le territoire iranien suffirait à atteindre presque toute l’Europe, dont la France et le Royaume-Uni. Le 1er mars, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni avaient dénoncé conjointement des attaques « indiscriminées » lancées par l’Iran et s’étaient dits prêts à des actions défensives.

Les experts restent toutefois prudents. Le Khorramshahr, missile le plus probable pour une frappe à cette distance, ne pourrait emporter qu’une charge très légère. Par ailleurs, Diego Garcia est un atoll large d’un kilomètre seulement, difficile à atteindre avec des missiles balistiques, surtout à une telle distance.