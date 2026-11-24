La Police républicaine a interpellé 1 415 personnes et démantelé 177 ghettos dans le cadre de la cinquième édition de ses opérations spéciales de sécurisation. Ces chiffres ont été présentés mardi 24 novembre 2026, à Cotonou, lors d’une conférence de presse organisée au siège de la Direction générale de la Police républicaine. La hiérarchie policière a également rendu compte des interventions menées au cours du troisième trimestre de l’année.

Lancée le 12 novembre 2026, la cinquième édition des opérations spéciales vise notamment les zones criminogènes et les réseaux impliqués dans la détention, la consommation et la commercialisation de produits psychotropes. Au cours de ces interventions, les forces de l’ordre ont également saisi 18 armes à feu dans le cadre de la prévention des vols avec violence.

Des infractions routières toujours nombreuses

Sur les routes, l’excès de vitesse arrive largement en tête des infractions constatées, avec 19 126 cas concernant les véhicules légers et les poids lourds. Les contrôles ont également relevé 2 668 infractions liées au non-respect des feux tricolores, 2 066 défauts de casque et 1 155 véhicules dépourvus de visite technique.

La police a aussi enregistré 445 cas de chargement hors gabarit, 421 usages du téléphone au volant, 376 infractions liées aux couloirs de circulation, 369 surcharges de passagers et 354 défauts d’assurance. Face à ces comportements, la hiérarchie annonce le maintien des contrôles sur les principaux axes routiers.

Les interventions ont également concerné l’occupation anarchique des espaces publics, la vente à la sauvette et les nuisances environnementales. Plusieurs opérations de libération des trottoirs ont conduit à la présentation de récidivistes devant les autorités judiciaires. Dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Porto-Novo, la Brigade de protection de la plage et du littoral a interpellé 200 personnes pour des faits de pollution de l’espace public. Cinq autres personnes ont été arrêtées sur la corniche pour pollution environnementale. En matière de nuisances sonores, environ 5 000 personnes ont été sensibilisées dans le Grand Nokoué, notamment des artisans, des promoteurs de bars et des responsables religieux.

Des saisies de drogues et de produits illicites

Le bilan de la police judiciaire fait état de plusieurs saisies importantes. Les unités ont notamment récupéré 8 931 kg de produits pharmaceutiques contrefaits, plus de cinq tonnes de chanvre indien et 77 403 625 FCFA issus de divers trafics. Elles ont également saisi 5 340 000 FCFA en faux billets lors du démantèlement de deux réseaux de faux monnayage à Ouassa-Péhounco et à Houéyogbé.

Parmi les opérations citées figure la saisie de 1 700 kg de chanvre indien dans l’arrondissement de Béssé, à Savè, le 11 octobre. Le 18 octobre, les forces de l’ordre ont intercepté 243 kg de produits pharmaceutiques contrefaits à Djougou. À Cotonou, une opération conjointe menée le 18 novembre par les commissariats du 11e arrondissement et de Godomey a permis de saisir 1 150 cartons d’opioïdes communément appelés « atinkinkouin ».

À Parakou, cinq personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau criminel ont été interpellées le 13 novembre. Une somme de 65 915 000 FCFA a été saisie lors de la perquisition. Dans le même registre, neuf personnes ont été arrêtées entre le 12 et le 19 novembre à Avotrou, à Cotonou, pour leur implication présumée dans un réseau de recyclage de motos volées. Seize motocyclettes ont été récupérées.

La Brigade économique et financière a, de son côté, traité six dossiers liés à l’exploitation illégale de substances minières. Ces enquêtes ont conduit à la saisie de 123 sacs de kaolin de 50 kg et au déferrement de sept personnes. Entre la mi-août et la mi-novembre, elle a également enregistré 73 dossiers relatifs à l’exercice illégal de la pharmacie, avec 123 personnes déférées. Trente-trois dossiers concernant des faits d’escroquerie liés au réseau QNET ont par ailleurs abouti au déferrement de 139 personnes.

Des alertes sur les trafics et les atteintes aux mineurs

La Police républicaine signale une évolution des méthodes utilisées par les trafiquants. Certains recourent désormais à des camions aménagés avec des doubles fonds pour dissimuler des marchandises prohibées. Les produits psychotropes emprunteraient notamment l’axe Ghana-Togo-Bénin-Nigéria. Les bus de transport en commun seraient également utilisés pour acheminer des produits pharmaceutiques contrefaits. La police rappelle que les propriétaires de véhicules impliqués dans ces activités peuvent voir leur responsabilité engagée.

Le bilan fait aussi état de 14 affaires d’atteintes aux bonnes mœurs recensées dans une douzaine de localités au cours du troisième trimestre. Les faits signalés comprennent notamment des viols sur mineurs, des enlèvements, des séquestrations et des mariages forcés de mineurs.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la hiérarchie policière appelle enfin les usagers de la route à respecter les limitations de vitesse, les feux tricolores, les couloirs de circulation et le port du casque. Elle insiste également sur les risques liés aux surcharges et aux dépassements dangereux.

Sur le plan disciplinaire, la Police républicaine affirme avoir sanctionné les agents ayant manqué aux règles d’éthique et de déontologie. Un commissaire, chef d’unité, a notamment été relevé de ses fonctions pour négligence et défaut de supervision sur la corniche Est de Cotonou.