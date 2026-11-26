Au Bénin, les violences basées sur le genre continuent d’alimenter les statistiques de l’Institut national de la femme (INF). Depuis la fin de l’année 2021, l’institution a reçu 13 775 plaintes, dont 5 663 entre janvier et octobre 2026. Ces chiffres ont été présentés mercredi 25 novembre, à l’occasion du lancement de l’édition 2026 des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre.

Présidée par la ministre de la Famille et de l’Action sociale, Véronique Tognifodé, la cérémonie a donné le ton d’une mobilisation axée sur la justice et la protection des victimes. « Garantir la justice, protéger les survivantes et mettre fin à l’impunité » est le thème retenu cette année. La campagne est portée par le slogan : « Le Bénin dit non aux violences faites aux femmes et aux filles ».

Les données communiquées par l’INF renseignent également sur le traitement des plaintes. Sur les 13 775 dossiers enregistrés, 5 751 ont été portés devant les juridictions. L’institution indique avoir obtenu 1 564 décisions de justice, tandis que 4 327 affaires restent pendantes. En matière d’accompagnement, 8 568 victimes ont bénéficié d’un soutien psychosocial et 1 393 ont reçu des soins dans les hôpitaux partenaires.

La secrétaire exécutive de l’INF, Flore Djinou, a souligné la diversité des violences recensées. Les atteintes sexuelles représentent 27,3 % des cas, devant les violences économiques (22,3 %) et physiques (19,3 %). Elle a rappelé que leur prise en charge nécessite l’intervention de plusieurs acteurs et dispositifs nationaux.

Les mineures particulièrement exposées

Les chiffres concernant les enfants appellent également à la vigilance. Entre 2021 et septembre 2026, les Centres intégrés de prise en charge et de protection de l’enfant (CIPEC) ont enregistré 7 855 cas de violences. Parmi eux figurent 4 672 cas de violences sexuelles sur mineures, dont 4 623 concernent des filles. Face à ces données, Flore Djinou a rappelé que l’enfance doit rester une période consacrée à l’apprentissage et à l’épanouissement, loin de toute forme de violence.

Pour la coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Bénin, Aminatou Sar, les dispositifs de protection doivent permettre aux victimes d’accéder effectivement à leurs droits. Elle a notamment estimé qu’aucune femme ne devrait être contrainte de choisir entre sa sécurité et la justice. La responsable onusienne a également appelé les hommes et les garçons à rejeter le harcèlement et les comportements violents, et à défendre l’égalité au quotidien.

Prenant la parole à son tour, Véronique Tognifodé a reconnu les progrès accomplis dans le renforcement du cadre juridique et des mécanismes de prise en charge. Elle a toutefois estimé que les efforts doivent se poursuivre, notamment en matière de prévention, de répression et de restauration des survivantes. Pour la ministre, les 16 jours d’activisme ne sauraient se limiter à des discours et à des engagements de circonstance.

Une mobilisation appelée à se poursuivre

Le programme de cette édition prévoit 16 thématiques abordées pendant 16 jours sur les plateformes numériques de l’INF, dans les médias et sur 24 radios communautaires, avec des émissions en 32 langues locales. Les sujets annoncés couvrent notamment les droits des victimes, les violences sexuelles sur les mineurs, les abus en milieu scolaire et professionnel, l’exploitation des enfants dans les marchés ainsi que les violences numériques. Des séances de sensibilisation sont également prévues à l’intention des conducteurs de taxi-moto dans les 12 départements.

La cérémonie de lancement a aussi comporté une séquence pédagogique autour de l’histoire d’Awa, une victime de viol qui a longtemps gardé le silence. À travers cette mise en scène, des avocats et un procureur ont illustré les mécanismes qui peuvent empêcher les victimes de dénoncer les faits, notamment la peur, la honte et les pressions familiales.

Enfin, les officiels et les partenaires ont apposé leur signature sur le « Mur de l’engagement », en complétant la phrase : « Pour mettre fin aux violences, je m’engage à… ». Installé au siège de l’INF, ce support restera accessible aux visiteurs jusqu’à la clôture de la campagne, prévue le 10 décembre. La ministre a, à cette occasion, salué l’engagement de la Première Dame, Nathalie Villette-Wadagni, dans cette mobilisation et appelé à maintenir les actions au-delà de ces 16 jours.