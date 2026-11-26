L’Europe ne dispose pas d’une meilleure solution pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C’est ce qu’a affirmé Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump et envoyé spécial chargé des négociations avec Moscou et Kiev, dans un entretien publié mercredi 25 novembre 2026 dans le podcast MD MEETS, animé par Mathias Döpfner, dirigeant du groupe Axel Springer. Il a reproché aux Européens de ne pas avoir proposé d’alternative concrète aux initiatives américaines.

Cette critique intervient alors que l’Europe peine à obtenir une place dans les négociations. Lors des discussions entre Russes, Ukrainiens et Américains à Abou Dhabi, les 10 et 11 novembre, les représentants européens présents sur place n’ont pas été admis à la table des échanges avec Moscou. Le 13 novembre, à Dublin, Kushner a même estimé que « si l’Europe pouvait désigner une seule personne pour parler en son nom, ce serait déjà une plus grande réussite que d’obtenir l’accord des Russes pour les inclure dans les négociations ».

Kushner défend l’approche américaine et critique les Européens

Jared Kushner a mis les Européens au défi de présenter une autre voie. « Nous avons demandé aux Européens ou aux Ukrainiens s’ils avaient une meilleure idée de la manière d’y parvenir, mais personne ne nous en a présenté jusqu’à présent », a-t-il déclaré. Il a expliqué que les discussions avec Poutine se heurtaient à un obstacle territorial. « La question territoriale est actuellement quelque peu dans l’impasse », a-t-il reconnu.

Sur la question du cessez-le-feu, il a indiqué avoir défendu auprès de Poutine la position européenne, sans obtenir d’intérêt particulier de sa part : le dirigeant russe « ne semble pas vraiment intéressé ». Par ailleurs, Kushner a qualifié le conflit de « guerre par procuration où l’Europe finance et arme l’Ukraine contre la Russie », avertissant qu’« il ne faudra pas beaucoup d’erreurs de calcul pour que cette situation dégénère massivement ».

Il a aussi accusé les Européens d’incohérence, affirmant que le continent avait acheté pour plus de 250 milliards de dollars d’énergie russe depuis le début du conflit. Selon lui, « l’Europe a en réalité versé davantage d’argent à la Russie qu’elle n’en a donné à l’Ukraine ». Enfin, il a salué Poutine, qu’il considère comme un « grand maître de la politique », tout en reconnaissant que les négociations restent difficiles.