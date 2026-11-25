L’armée de l’est de la Libye menace l’Ukraine de représailles. Mercredi 25 novembre 2026, son commandement général a promis de répondre à une frappe de drone contre un navire de guerre russe amarré à Benghazi, sans préciser ni le moment ni la nature de sa réponse. L’attaque, survenue dimanche 22 novembre, a tué deux officiers libyens, selon le message publié sur Facebook par l’Armée nationale libyenne (ANL). Cette force contrôle l’essentiel de l’Est et du Sud du pays et entretient des liens étroits avec Moscou depuis cinq ans.

Al-Taher Abdullah al-Sadiq et le lieutenant Ali Mohammed al-Said sont morts mardi des suites de leurs blessures. L’ANL les présente comme des membres de l’état-major des forces navales. Une image satellite montre un bâtiment russe chaviré et en feu dans la zone portuaire nord de la base navale, et les autorités de l’Est parlent d’une attaque probable par drone. Ainsi, l’ANL a exprimé son deuil en ces termes : « Avec une profonde tristesse et un profond chagrin, et avec des cœurs qui croient en la volonté et au destin d’Allah », a-t-elle écrit.

Kyiv invoque la légitime défense, Moscou approuve la riposte

Le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a diffusé lundi une vidéo qui montre, selon sa légende, un drone naval Sea Baby frappant la corvette russe Merkury près de Benghazi. Dans la foulée, le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha, a affirmé sur Telegram : « L’Ukraine respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye. ». Il justifie l’opération par l’article 51 de la Charte de l’ONU sur la légitime défense et qualifie de cibles militaires légitimes les navires russes et les cargos qui transportent du matériel militaire. En revanche, le Kremlin soutient la promesse de riposte libyenne : « Aucun État ne laissera impunie une tentative d’attenter à la vie de ses militaires. », a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov.

Tripoli renvoie la responsabilité vers l’Est

Le gouvernement d’union nationale de Tripoli, reconnu par l’ONU et soutenu par les États-Unis et l’Union européenne, a condamné les propos du président ukrainien sur ces opérations. De plus, son ministère des Affaires étrangères a retourné l’accusation vers l’Est : « Le ministère rejette catégoriquement la conduite de toute opération militaire étrangère sur le territoire libyen. Héberger des forces étrangères illicites et leur donner accès aux installations nationales invite aux débordements. », a-t-il écrit dans son communiqué. Pour sa part, le gouvernement de l’Est, que l’ONU ne reconnaît pas, a réclamé une enquête afin de savoir si le drone a été lancé depuis l’ouest du pays, où des militaires ukrainiens seraient présents près de Misrata et de Zawiya.

Cette hypothèse reprend une affaire déjà ancienne. En avril, deux responsables libyens avaient affirmé, sous couvert d’anonymat, que des forces ukrainiennes opéraient dans l’ouest du pays dans le cadre d’un accord discret. En septembre, Tripoli avait en effet démenti catégoriquement tout accord autorisant l’usage de la base de Misrata pour des attaques contre des intérêts étrangers.