Samedi 28 novembre 2026, à Kandi, dans le nord du Bénin, Mgr Clet Fèliho, évêque du diocèse, a présidé une messe au 7e Bataillon Interarmes pour demander la paix dans le pays et la protection des militaires déployés sur le terrain. Cette rencontre en est désormais à sa troisième édition et réunit autorités civiles, militaires et unités de défense et de sécurité du département.

Dans le nord, l’opération Mirador, lancée en janvier 2022 le long des frontières avec le Burkina Faso et le Niger, mobilise l’armée contre les groupes armés. Les militaires y mènent aussi des actions de proximité, comme une mission médicale gratuite à Porga en janvier 2026.

Une prière pour les soldats

Lors de la messe de Kandi, Mgr Clet Fèliho a prié pour la paix du pays, pour les autorités, pour les soldats engagés sur le terrain et pour l’ensemble des forces de sécurité. Le préfet du département a assisté à la célébration, signe de l’intérêt des autorités pour cette démarche. Les Forces de Défense et de Sécurité du département ont répondu présent en grand nombre.