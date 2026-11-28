Poursuivi pour des faits présumés d’atteinte sexuelle sur une enfant âgée de deux ans et neuf mois à Parakou, un gardien de chantier de 51 ans a été relaxé par la CRIET lors d’une audience foraine tenue le 23 novembre 2026.

La Chambre de jugement des infractions commises à raison du sexe des personnes de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, le lundi 23 novembre 2026 à Parakou, une affaire particulièrement sensible. Un homme de 51 ans, gardien de chantier de profession, était poursuivi pour des faits présumés d’atteinte sexuelle sur une fillette de deux ans et neuf mois.

Les faits remonteraient au soir du 13 septembre 2026. Toutefois, le prévenu a constamment nié les accusations, depuis l’enquête préliminaire jusqu’à sa comparution devant la Cour. Lors de l’examen du dossier, les juges ont notamment relevé qu’aucun témoin direct n’avait été identifié et que la fillette, compte tenu de son très jeune âge, n’avait pas pu être entendue. Ces difficultés ont ainsi pesé dans l’appréciation des éléments de preuve soumis à la juridiction.

Par ailleurs, le dossier ne comportait aucune constatation médicale faisant état de lésions. Ni le certificat médical ni le carnet de santé de la fillette ne mentionnaient de blessures. Au terme de l’examen des éléments soumis à son appréciation, la juridiction a estimé que les preuves disponibles ne permettaient pas d’établir la matérialité des faits ni d’en imputer la responsabilité au prévenu et a donc prononcé sa relaxe des fins de la poursuite.

Cette affaire figurait parmi les dossiers examinés lors de l’audience foraine de la CRIET à Parakou, consacrée notamment aux infractions sexuelles commises sur des mineurs. À cet effet, les débats se sont déroulés à huis clos afin de préserver la dignité et la vie privée des victimes présumées.