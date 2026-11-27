Le Golden Tulip, Le Diplomate de Cotonou, a servi de cadre, vendredi 27 novembre 2026, au lancement officiel des journées d’action de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique (OMS Afrique) contre le cancer du col de l’utérus. Pour la deuxième fois, après l’édition de 2023, le Bénin accueille cette mobilisation consacrée à l’élimination d’une maladie qui continue de provoquer de nombreux décès chez les femmes.

Présidant la cérémonie, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a rappelé l’ampleur du problème dans le pays. Selon les estimations de l’OMS qu’il a présentées, le Bénin a enregistré 701 nouveaux cas et 475 décès en 2022. Le cancer du col de l’utérus constitue ainsi la deuxième cause de mortalité chez les femmes dans le pays. Une situation aggravée par le diagnostic tardif de nombreux cas, qui rend les traitements plus coûteux et les chances de guérison plus incertaines.

Le ministre, également gynécologue, a insisté sur la possibilité de prévenir cette maladie grâce à la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), au dépistage et au traitement précoce des lésions précancéreuses. Il a rappelé que le Bénin s’est engagé à atteindre les objectifs mondiaux fixés pour 2030 : vacciner 90 % des filles avant 15 ans, dépister 70 % des femmes à 35 et 45 ans et assurer la prise en charge de 90 % des femmes présentant une lésion ou un cancer.

Des partenaires mobilisés pour l’élimination de la maladie

La directrice exécutive de Women in Global Health, Magda Robalo, a également pris la parole lors de cette rencontre. Elle a souligné que les moyens de prévention et de traitement existent déjà, mais que leur accessibilité reste un défi pour de nombreuses femmes. Elle a plaidé pour des investissements durables, des services de proximité et un meilleur accompagnement des professionnelles de santé, qui jouent un rôle central dans la vaccination, le dépistage et le suivi des patientes.

Son intervention a aussi établi un lien entre les violences faites aux femmes et leur accès aux soins. Selon elle, les violences sexuelles, la peur et les pressions psychologiques peuvent empêcher certaines victimes de se rendre dans les centres de santé ou de poursuivre leur traitement. Elle a donc appelé à faire des structures sanitaires des espaces sûrs, capables d’accueillir et d’orienter les femmes sans jugement.

De son côté, Benjamin Hounkpatin a salué l’appui des partenaires qui accompagnent le Bénin dans cette lutte, notamment la Fondation Claudine Talon, l’OMS, l’Agence internationale de l’énergie atomique, Gavi et Expertise France. Il a également sollicité la contribution des ministères chargés de l’Éducation, des collectivités locales, des leaders religieux et des médias pour renforcer l’information dans les communautés.

Placée sous le thème « Ensemble, éliminons le cancer du col de l’utérus : protéger les filles aujourd’hui, sauver les femmes demain », cette édition entend renforcer la prévention et l’accès aux soins. Pour les autorités sanitaires, l’élimination de cette maladie dépendra autant de la disponibilité des moyens médicaux que de leur utilisation effective par les populations.