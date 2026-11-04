Bénin : Comment la Marine a sauvé sept pêcheurs ghanéens perdus en mer

Il y a quelques jours, sept pêcheurs ghanéens ont été sauvés par la Marine béninoise en collaboration avec le Togo et la marine sous régionale. Selon un élément diffusé par Bénin Tv, tout serait parti d’un signalement de l’ambassade ghanéenne au Bénin dans la journée du 21 octobre 2026. La représentation diplomatique indiquait notamment que, sept de ses compatriotes sont perdus en mer et se localisent dans les eaux béninoises. Cette information a amené la marine béninoise à déployer pour les recherches des radars et les caméras.

C’est ainsi que la pirogue a été repérée tard dans la nuit à 2 heures du matin. Selon le préfet maritime du Bénin, le Contre-amiral Fernand Maxime Ahoyo tout l’écosystème a été mobilisé dès cet instant dans le but de sauver les pêcheurs en détresse. On retient ainsi, que l’association des pêcheurs de Grand-Popo a été mobilisée, la marine togolaise a projeté deux patrouilleurs et la marine ghanéenne a envoyé un hélicoptère. Le cabinet militaire du président de la République a autorisé le survol des eaux béninoises. Le centre multinational de coordination de la zone éco s’implique.

« Les sept marins sont retrouvés, faibles et déshydratés, mais vivants. Fort heureusement, en se rapprochant, nous avons constaté qu’effectivement, une pirogue était sans moteur. Et là-dedans, il y avait visiblement des personnes qui étaient en détresse, qui étaient éprouvées. Nous leur avons demandé de se présenter. Certains noms correspondaient à ceux que nous avions. Cela a confirmé qu’effectivement, c’était la pirogue recherchée », a confié le Contre-amiral Fernand Maxime Ahoyo.

« Le Bénin a joué sa partition quant à sa participation à la surrogate de la vie humaine à mer. Mais surtout, les équipements dont nous disposons à la préfecture maritime ont été l’élément majeur qui a pu détecter ces signaux lumineux de détresse, ce qui a donc conduit à la réussite de cette opération. Nous pouvons en être fiers », a-t-il ajouté.