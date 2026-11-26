Quatre nouveaux centres de vaccination infantile, deux centres intégrés, 220 motos et du matériel informatique ont été remis au ministère de la Santé, jeudi 26 novembre 2026, à Cotonou. Ces investissements, financés avec le soutien de Gavi, l’Alliance du vaccin, et de l’UNICEF, représentent plus de 2,26 milliards de francs CFA. Ils visent à améliorer l’accès aux services de vaccination et à renforcer les capacités des équipes sanitaires.

Les nouvelles infrastructures comprennent quatre centres de vaccination infantile implantés à Gbégamey, Ayélawadjè et Gankpodo, dans le Littoral, ainsi qu’à Dangbo, dans l’Ouémé. Deux autres structures, situées au Centre médical de Cotonou et au centre de santé de Tokpota à Porto-Novo, proposent à la fois la vaccination infantile et internationale. À ces réalisations s’ajoute la réhabilitation du dépôt central des vaccins de la Direction de la Vaccination et de la Logistique.

Le lot de matériels comprend également 220 motos destinées aux stratégies avancées, 150 ordinateurs portables et 200 tablettes. Les engins permettront aux agents de santé de rejoindre plus facilement les communautés éloignées pour les activités de vaccination. Quant aux équipements informatiques, ils serviront à améliorer la gestion des données sanitaires et le suivi des performances du programme.

Réduire le nombre d’enfants non vaccinés

Lors de la cérémonie, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a rappelé que la réduction du nombre d’enfants zéro dose et de ceux qui n’ont pas reçu toutes les doses prévues demeure une difficulté majeure pour le système sanitaire. Pour atteindre ces populations, notamment dans les localités enclavées, les équipes doivent disposer de moyens de déplacement adaptés.

Le ministre a également souligné l’importance des infrastructures répondant aux normes sanitaires. Au-delà de l’accueil des usagers, elles doivent garantir de meilleures conditions de conservation et de suivi des vaccins. Il a assuré que son département veillera à l’utilisation appropriée des installations et des équipements réceptionnés.

Le représentant résident de l’UNICEF au Bénin a, pour sa part, salué le soutien de Gavi au renforcement du système de santé. Il a rappelé que ces investissements répondent à trois besoins : rapprocher les services de vaccination des communautés, améliorer la qualité des données sanitaires et accroître les capacités des équipes sur le terrain.

L’organisation a également réaffirmé son engagement aux côtés des autorités béninoises pour que chaque enfant puisse accéder aux services de santé, indépendamment de son lieu de résidence. À travers ces réalisations, le financement de Gavi doit contribuer à améliorer la couverture vaccinale de routine et à réduire les inégalités d’accès aux soins. Le défi reste désormais d’assurer le fonctionnement durable des infrastructures et le déploiement effectif des moyens mis à la disposition des services sanitaires.