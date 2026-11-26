Deux centrales solaires totalisant 102 MWc : c’est le programme que le gouvernement de la Côte d’Ivoire a rendu public le 25 novembre 2026, après un Conseil des ministres. Ainsi, la centrale de Bengué-Bougou doit passer à 50 MWc et une nouvelle centrale de 52 MWc doit être construite à Tengréla. « Le Gouvernement a décidé de renforcer le mix énergétique et l’offre d’électricité, à travers le doublement de la capacité de la centrale solaire de Bengué-Bougou, portée de 25 à 50 MWc, et la construction d’une nouvelle centrale solaire de 52 MWc à Tengréla », a écrit la Présidence ivoirienne sur X. Cette annonce arrive après des mois de coupures de courant qui ont touché Abidjan et plusieurs localités du pays.

Bengué-Bougou, un chantier déjà lancé

Le message de la Présidence ne précise ni le calendrier, ni le financement, ni l’exploitant des deux centrales. Pourtant, le dossier de Bengué-Bougou avance depuis plusieurs mois. En effet, un décret du Conseil des ministres adopté en mars 2025 avait déclaré d’utilité publique les parcelles destinées à l’extension de la centrale de 25 à 50 MWc.

Ensuite, le 24 octobre 2026, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a posé la première pierre de la centrale de Binguébougou, dans la région du Poro, au nord du pays. Le projet est porté par AMEA Power, un groupe énergétique basé aux Émirats arabes unis, et affiche une capacité de 50 MWc. En revanche, pour Tengréla, le tweet ne donne aucun autre détail que la puissance prévue.

Des coupures depuis janvier

Depuis janvier 2026, les foyers et les entreprises d’Abidjan subissent des coupures de plus en plus fréquentes. D’abord, la demande d’électricité a progressé de 14 % en février, sous l’effet de la chaleur et de la hausse du nombre d’abonnés. Ensuite, « Nous sommes à la limite de nos capacités », a reconnu en mars Noumory Sidibé, directeur général de CI-Energies. Pourtant, il écarte l’idée d’un déficit de production et attribue la situation à un réseau saturé.

Par conséquent, l’État a annoncé un plan d’urgence de 700 milliards de FCFA, avec des travaux à Abidjan et à l’intérieur du pays pour renforcer la production et la distribution. Enfin, le solaire fait partie de la feuille de route du pays, qui vise un mix électrique composé à 45 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.