La lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme au Bénin dispose désormais de nouveaux moyens technologiques. Deux drones de pulvérisation TSUBASA CT110, douze pulvérisateurs dorsaux Maruyama MD300 et d’autres équipements ont été remis au ministère de la Santé, jeudi 26 novembre 2026, à Cotonou. Cette dotation intervient dans le cadre du projet « Action intégrée pour la prévention du paludisme : partenariat public-privé et engagement des jeunes locaux », financé par le gouvernement japonais.

D’un coût de 2,3 millions de dollars, soit plus de 1,33 milliard de francs CFA, le programme bénéficie de l’appui technique de SORA Technology et de l’UNICEF. Il repose sur une approche qui associe les outils numériques, le traitement des gîtes larvaires et la mobilisation des communautés. Les drones doivent notamment faciliter les opérations de pulvérisation dans les zones ciblées, tandis que les appareils dorsaux permettront des interventions manuelles.

Lancé officiellement le 30 juin 2026, le projet pilote couvre dix arrondissements. Au nord, les interventions concernent Tchaourou, Djougou et Copargo. Dans le sud, elles touchent Godomey, Avlékété, Djègbadji, Ouidah 1, Ouidah 2, Ouidah 4 et le 12e arrondissement de Cotonou. La phase pilote est prévue sur douze mois, de mars 2026 à février 2027.

Une coopération fondée sur l’innovation

Présent à la cérémonie de remise, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, Hideki Uezono, a précisé que les ressources mobilisées proviennent d’un budget supplémentaire lié à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), tenue en 2025. Ce financement traduit les engagements du Japon en faveur de projets structurants sur le continent africain.

Le diplomate a également insisté sur la démarche de coopération retenue. Celle-ci consiste à associer les technologies et l’expertise japonaises aux connaissances et aux solutions développées par les acteurs locaux. Pour lui, cette complémentarité doit permettre de concevoir des réponses adaptées aux réalités des communautés.

« Les premiers résultats obtenus de ce projet, dans le nord et une réduction significative de la densité larvaire dans les zones ciblées. Ces acquis démontrent le potentiel de nouvelles technologies pour accélérer les progrès vers un meilleur contrôle du paludisme », a fait savoir le Représentant au bureau UNICEF, Ousmane Niang.

Ce fut l’occasion également pour le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin d’exprimer la gratitude du gouvernement à l’endroit des partenaires. Il a assuré que son département veillera à la bonne utilisation du matériel afin que les interventions produisent les effets attendus sur le terrain.

« La santé des populations, plus particulièrement celle des enfants et des femmes enceintes, demeure la pierre angulaire de tout développement durable. Dans notre pays, les maladies évitables par la vaccination et le paludisme continuent de peser lourdement sur le quotidien de nos familles », indique-t-il. « C’est pourquoi, mon département ministériel a fait de la vaccination et de la lutte contre le paludisme des priorités majeures », a-t-il ajouté avant de prendre l’engagement de veiller au bon usage des différents outils.