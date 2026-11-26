Leur tentative de vol n’aura pas dépassé les abords du marché. Deux individus soupçonnés de vol de motos ont été arrêtés en flagrant délit, lundi 23 novembre 2026, par les éléments du commissariat de l’arrondissement central de Tchaourou.

L’interpellation fait suite à un dispositif de surveillance mis en place par la police dans ce lieu de forte affluence. Face aux vols récurrents d’engins signalés les jours de marché, les policiers avaient choisi de se fondre dans la foule afin de repérer d’éventuels suspects.

Cette présence discrète a permis de surprendre les deux hommes en pleine opération. Selon les informations rapportées, ils agissaient séparément et ont réussi à forcer le contact de deux motos de marque Bajaj à l’aide de clés passe-partout. Toutefois, leurs tentatives pour mettre les moteurs en marche ont échoué.

Les deux suspects ont alors entrepris de déplacer les engins en les poussant. Leur manœuvre a rapidement attiré l’attention des policiers, qui les ont interpellés avant qu’ils ne puissent quitter les lieux avec les motos.

Les motos restituées à leurs propriétaires

Lors de leur arrestation, les individus n’ont pas été en mesure de justifier la provenance des deux véhicules. Des clés retrouvées dans leurs poches ont également été saisies par les agents. Ils ont ensuite été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Les propriétaires des motos ont, quant à eux, pu récupérer leurs engins après présentation des documents attestant leur propriété. Cette opération intervient dans le cadre de la surveillance renforcée des jours de marché à Tchaourou, où l’affluence constitue une occasion pour les auteurs de vols d’engins de tenter leurs opérations.