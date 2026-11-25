La Délégation de l’Union européenne au Bénin et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont organisé, mardi 24 novembre 2026 à Cotonou, une session d’information consacrée au programme Erasmus+. Cette rencontre vise à améliorer la participation des étudiants, enseignants-chercheurs et établissements béninois aux opportunités de mobilité, de formation et de coopération offertes par l’Union européenne.

Le faible nombre de bénéficiaires béninois constitue l’une des préoccupations soulevées lors de cette rencontre. Entre 2014 et 2020, moins de dix ressortissants du Bénin ont bénéficié du programme, contre 1 277 participants recensés dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Pour les autorités, cette faible participation s’explique notamment par une connaissance insuffisante des dispositifs et le manque d’accompagnement technique dans la préparation des candidatures.

Représentant la ministre de l’Enseignement supérieur, Yvette Onibon Doubogan, conseillère technique chargée de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Innovation et des Partenariats, a invité les responsables d’établissements à prendre des dispositions pour mieux exploiter ces possibilités. Elle leur a notamment demandé de relayer les informations reçues, d’identifier des porteurs de projets et de faciliter leur inscription sur les plateformes européennes.

Un programme ouvert aux universités et aux centres de formation

Pour la période 2021-2027, Erasmus+ dispose d’une enveloppe de 570,2 millions d’euros destinée à l’Afrique subsaharienne. Dans le cadre de l’Alliance Europe-Afrique, l’Union européenne ambitionne de faire participer plus de 100 000 étudiants africains au programme d’ici à 2028.

Les possibilités concernent plusieurs domaines, notamment la mobilité internationale de crédits, les Masters conjoints Erasmus Mundus, les actions Jean Monnet et les projets de renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Les universités, les enseignants, les chercheurs et les établissements techniques peuvent ainsi accéder à des dispositifs adaptés à leurs besoins.

L’ambassadeur et chef de la Délégation de l’Union européenne au Bénin, Stéphane Mund, a insisté sur la nécessité d’élargir l’accès à ces opportunités. Il a rappelé que le programme ne se limite pas aux déplacements d’étudiants, mais favorise également les partenariats entre institutions et le développement des compétences. Il a aussi encouragé les anciens bénéficiaires à partager leurs expériences afin d’inciter d’autres candidats à tenter leur chance.

Passer de l’information à l’action

La représentante de la Direction générale de la coopération et des allocations universitaires et du point focal national Erasmus+, Alexandrine Houinato, a précisé les objectifs pratiques de cette session. Pour elle, les participants doivent pouvoir aller au-delà de la simple découverte du programme et repartir avec des outils utiles à la préparation de leurs candidatures et à la recherche de partenaires européens.

La journée a ainsi été organisée autour de trois principaux axes. Le tout premier porte sur les opportunités offertes par Erasmus+, avec une présentation générale du programme, suivie de communications sur la mobilité internationale de crédits, les actions Jean Monnet et les Masters conjoints Erasmus Mundus. Le deuxième concerne le renforcement des capacités dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels. Ce volet s’adresse notamment aux responsables des lycées techniques et professionnels, appelés à identifier les possibilités adaptées à leurs établissements.

Le troisième axe est consacré à la mise en pratique. Les participants doivent notamment être informés sur les plateformes européennes, les codes d’identification des organisations, la préparation des propositions de projets et la recherche de partenaires. Des témoignages d’anciens bénéficiaires sont également prévus afin de partager les expériences liées à la constitution des dossiers et aux facteurs qui ont favorisé leur sélection.

Un suivi annoncé des candidatures béninoises

Le ministère entend désormais accorder une attention particulière à la préparation des dossiers. La Direction générale de la coopération et des allocations universitaires devra tenir un répertoire des porteurs de projets et des candidatures soumises, afin de suivre les progrès réalisés par le pays.

Depuis 2022, une coordination nationale d’Erasmus+ et un point focal ont été mis en place. Des actions de sensibilisation ont ensuite été organisées, notamment à l’Université d’Abomey-Calavi en 2023, puis à Abomey-Calavi, Adjarra et Parakou en 2024. Ces différentes initiatives ont touché 1 505 participants en 2024.

Pour faciliter les échanges, Alexandrine Houinato a invité les participants à consigner leurs questions au fil des présentations. Des temps d’échange doivent suivre les différentes interventions, tandis que les personnes connectées à distance pourront transmettre leurs préoccupations par écrit. Elle a également assuré que l’équipe de la Coordination nationale resterait disponible après la session pour accompagner les établissements dans leurs démarches.