La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné, ce lundi 23 novembre 2026, l’ancien directeur général de la Police nationale, Louis-Philippe Sèssi Houndégnon, à 24 mois de prison ferme et à deux millions de francs CFA d’amende. Son co-prévenu, Camille Coffi Amoussou, a en revanche été relaxé.

Le verdict a été rendu par la chambre correctionnelle de la juridiction spéciale à Cotonou. La Cour a reconnu Louis-Philippe Houndégnon coupable de harcèlement par le biais d’une communication électronique et d’incitation à la rébellion. Elle a également rejeté l’exception de nullité soulevée par ses avocats, Me François Kèkè et Me Fidèle Abouta, qui contestaient la régularité des mandats de dépôt et de la procédure.

Les arguments de la défense n’ont donc pas convaincu la juridiction. De son côté, le ministère public avait rejeté les accusations de faux concernant certains actes, attribuant les anomalies relevées à des erreurs matérielles ou de frappe.

Camille Amoussou relaxé

Dans la même affaire, Camille Coffi Amoussou, poursuivi pour complicité de harcèlement par le biais d’une communication électronique, a bénéficié d’une relaxe pure et simple. Le parquet avait d’ailleurs sollicité cette issue lors de ses réquisitions.

La condamnation prononcée contre l’ancien patron de la Police nationale correspond à une période de détention qu’il a déjà effectuée. Selon les informations rapportées à l’audience par Libre Express, il devrait ainsi recouvrer la liberté. Sa libération effective reste toutefois à confirmer. Les deux prévenus disposent de 15 jours pour faire appel de la décision.

Une procédure ouverte en novembre 2024

Interpellés le 13 novembre 2024, Louis-Philippe Houndégnon et son neveu ont comparu pour la première fois devant la CRIET le 16 décembre de la même année. Le dossier a ensuite connu plusieurs rebondissements, notamment après la décision d’incompétence rendue par la juridiction en mai 2025, avant que la chambre d’appel ne confirme sa compétence.

Les débats ont repris le 9 novembre 2026 devant une nouvelle composition de la chambre correctionnelle. À l’audience du 23 novembre, le ministère public avait maintenu ses réquisitions initiales de deux ans de prison ferme et deux millions de francs CFA d’amende contre l’ancien responsable policier, tout en demandant la relaxe de son co-prévenu.