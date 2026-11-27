Le Bénin veut faire du savoir un moteur de son développement local. Jeudi 26 novembre 2026, à Cotonou, le ministre de la Décentralisation, Janvier Yahouédéou, a présenté l’objectif de faire naître au moins une cité d’apprentissage dans chacun des six pôles du pays. Il s’exprimait lors d’une cérémonie consacrée aux nouvelles cités apprenantes de l’UNESCO, au Palais des Congrès, devant gouverneurs et maires de 68 villes africaines.

Cette ambition découle de la réforme portée par le président Romuald Wadagni. Présentée le 23 septembre 2026, elle découpe le territoire en six pôles regroupant les 77 communes, validés par le Conseil des ministres le 7 octobre. Le porte-parole du gouvernement précise qu’il s’agit d’une réforme économique, et non administrative.

Les habitants, première richesse

Pour le ministre, le béton et les équipements ne suffisent pas à faire prospérer un territoire. Il affirme : « la première richesse d’un territoire, ce n’est ni son sol, ni son sous-sol. C’est l’intelligence de ses habitants ». Selon lui, les opportunités économiques ne profitent qu’à ceux qui savent les saisir : « Une opportunité n’est à portée de main que pour celui qui a appris à la saisir ».

Porto-Novo lui sert de source d’inspiration. Il invite les villes africaines à coopérer et à partager leurs expériences : « dans ce réseau, personne n’est maître, tout le monde est apprenant ». Il conclut ainsi : « Une ville qui apprend est une ville qui avance. Un territoire qui apprend est un territoire qui prospère. Et une Afrique qui apprend est une Afrique que rien n’arrêtera ».