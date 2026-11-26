Le préfet de l’Allier, Christophe Noël du Payrat, a interdit à Dieudonné M’Bala M’Bala de se produire dans son département ce jeudi 26 novembre 2026, en France. Signé à Moulins le 25 novembre, l’arrêté vise toute représentation ou intervention sous forme de meeting ou de spectacle où l’humoriste est comédien, metteur en scène ou auteur. Dieudonné devait participer le soir même à une réunion publique de Francis Lalanne, candidat déclaré à la présidentielle de 2027. Il a réagi sur le réseau social X, où il conteste autant la méthode que la décision.

Vigipirate et dignité de la personne humaine

Le préfet cite d’abord le niveau « vigilance renforcée » du plan Vigipirate, qui signale un risque élevé de menaces terroristes. Ensuite, il invoque le respect de la dignité de la personne humaine, qu’il range parmi les composantes de l’ordre public. « L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne […] », précise l’arrêté. Ce raisonnement est celui que le Conseil d’État a validé le 9 janvier 2014 à propos d’un spectacle de Dieudonné, et il fonde depuis de nombreuses interdictions.

En revanche, le préfet écarte toute interdiction de la réunion de Francis Lalanne. « La présente mesure ne vise pas la réunion organisée par M. Francis Lalanne, mais uniquement toute représentation, intervention sous forme de sketch ou spectacle dans laquelle Dieudonné est comédien, metteur en scène ou auteur, quel qu’en soit le cadre », ajoute le document, dont l’article 1 mentionne toutefois les interventions « sous forme de meeting, ou spectacle ». Enfin, toute infraction expose Dieudonné à des sanctions pénales, et la police nationale, la gendarmerie et les maires du département sont chargés de faire appliquer l’arrêté.

La réponse de Dieudonné sur X

Dieudonné a publié les pages de l’arrêté avec un premier message. « Aujourd’hui, l’administration française franchit un cap historique : ce n’est plus un spectacle qu’elle interdit, c’est un homme qu’elle condamne […] », a-t-il écrit, le texte étant tronqué à l’affichage. Plusieurs heures plus tard, il a donc détaillé ses griefs sur la procédure. « Rappel important : un arrêté préfectoral n’est pas une décision de justice. Il n’est soumis, avant son adoption, ni à un juge ni à un débat contradictoire. Il est décidé par des hommes de main du pouvoir, de manière arbitraire. Il ne résulte d’aucune décision judiciaire et, dans les faits, je ne peux même pas le faire annuler à temps, puisqu’on ne me laisse pas le délai nécessaire pour exercer un recours. Bien souvent, on me le notifie alors que je suis déjà sur scène. », a ajouté Dieudonné sur X.

Pourtant, les voies de recours existent sur le papier. L’article 5 de l’arrêté ouvre un recours gracieux auprès du préfet de l’Allier et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur. De plus, un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication, via Télérecours citoyens.