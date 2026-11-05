Bénin : la CDC explore les leviers d’intégration des PME aux chaînes industrielles

L’intégration des petites et moyennes entreprises (PME) aux chaînes de valeur industrielle reste un enjeu majeur pour l’économie béninoise. C’est autour de cette problématique que s’est tenu, vendredi 30 octobre 2026, le CDC Bénin Talk, organisé au ministère de l’Économie et des Finances sous le thème « Industrie et PME : construire des chaînes de valeur béninoises ». Les échanges ont porté sur les conditions nécessaires pour permettre aux entreprises locales de répondre aux besoins des industries et de tirer davantage profit de leur développement.

Selon la Note de diagnostic pays 2026 de la Banque africaine de développement, la part de l’industrie dans le produit intérieur brut du Bénin est passée de 12 % en 1991 à 19 % en 2024. Cette progression ne garantit toutefois pas une intégration suffisante des entreprises nationales dans les circuits d’approvisionnement industriels.

Pour Maryse Lokossou, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDC Bénin), il est nécessaire de rapprocher les besoins des industries des capacités des PME. « Notre ambition est que le développement de nos industries soit aussi de véritables opportunités de croissance pour nos PME », a-t-elle déclaré. Elle a résumé la démarche attendue en trois étapes : « constater, comprendre et connecter ».

Des besoins industriels à satisfaire

Les échanges ont notamment permis d’identifier les difficultés d’approvisionnement rencontrées par certaines unités de production. Représentant la Société béninoise de cosmétiques (Sobeco), Luc De Chacus a évoqué le manque de fournisseurs locaux pour les étiquettes et les manchons. Malgré sa capacité à fabriquer ses propres flacons, l’entreprise doit se tourner vers les pays voisins ou l’Asie pour certains intrants, avec des conséquences sur les délais et les coûts logistiques.

La qualité des matières premières constitue également une contrainte. Dans la fabrication du savon, les variations de qualité de l’huile de palmiste compliquent la régularité de la production. « Une huile de coloration différente entraîne directement une coloration du savon qui diffère également », a expliqué Luc De Chacus.

Les exigences portent aussi sur les volumes, la conformité des produits et le respect des délais. Les PME doivent pouvoir fournir une offre régulière pour accéder aux marchés des grandes entreprises.

Qualité et financement, des conditions d’accès

Les filières du soja, de l’anacarde et du palmier à huile offrent également des possibilités de développement. Le directeur de l’Industrie, Moubarak Soumanou, a notamment souligné le rôle des activités de collecte, de tri et de séchage dans la structuration des approvisionnements. La valorisation de la pomme de cajou constitue une autre piste, sous réserve de débouchés suffisants.

Pour les PME, l’accès aux marchés industriels implique une mise à niveau technique et organisationnelle. La traçabilité, les certifications, la capacité de production et la maîtrise des délais figurent parmi les exigences à satisfaire. La directrice de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), Alyne Alia, a indiqué que le nombre d’entreprises accompagnées par le Programme d’appui à l’entrepreneuriat au Bénin est passé de 160 en 2025 à 376 en juin 2026. Il devrait atteindre 572 à la fin de l’année.

Le financement représente un autre levier. Jessica Gaba, représentante de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a insisté sur la préparation des entreprises avant leur accès au crédit, notamment en matière de qualité et de certification. La CDC Bénin a, de son côté, évoqué des mécanismes de financement en préparation.

À l’issue des discussions, plusieurs pistes ont été avancées : établir un répertoire de PME fournisseurs, créer une plateforme recensant les besoins des industries et renforcer les capacités des entreprises en matière de normalisation, de logistique et de maintenance. Une étude sur la filière palmier à huile a également été proposée.