La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a décidé de fusionner avec le Bloc républicain (BR). La décision a été prise à l’issue de son deuxième congrès ordinaire de l’année, qui s’est achevée ce dimanche 22 novembre 2026 à Parakou. Les congressistes ont opté pour une fusion-absorption avec le parti dirigé par Abdoulaye Bio Tchané, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans le parcours politique de leur formation.

Réunis sous la présidence du Secrétaire exécutif national, Garba Yaya, les délégués venus des différents départements du Bénin ont consacré leurs travaux à l’avenir de la FCBE et à son positionnement au sein de la mouvance présidentielle. Les échanges ont notamment porté sur les perspectives de rapprochement avec les autres formations politiques de la majorité.

La décision de fusionner avec le BR figure parmi les résolutions du communiqué final rendu public à l’issue des assises. Elle intervient après plusieurs semaines de concertations entre les responsables des deux formations. Lors de l’ouverture du congrès, le vice-président du Bloc républicain, Amavi Joseph Anani, avait d’ailleurs invité les congressistes à envisager une union entre les deux partis. « Pourquoi nos deux partis ne feraient-ils pas désormais qu’un ? », avait-il lancé au nom du président Abdoulaye Bio Tchané.

Le bureau politique chargé de conduire le processus

Pour concrétiser cette orientation, le congrès a mandaté le bureau politique de la FCBE afin de mettre en œuvre les décisions adoptées et d’accomplir les formalités nécessaires avec le Bloc républicain. Le communiqué final précise que cette évolution devra se faire dans le respect des principes démocratiques, de la transparence et des textes fondamentaux du parti, tout en préservant les intérêts des militants et les valeurs qui ont fondé son engagement.