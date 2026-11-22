La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a ouvert, ce samedi 21 novembre 2026 à Parakou, son deuxième congrès ordinaire de l’année. Les responsables et militants du parti se penchent sur les orientations stratégiques à adopter pour renforcer leur position au sein de la mouvance présidentielle. Les travaux prennent fin ce dimanche 22 novembre.

Placées sous le thème « La FCBE : quelles orientations stratégiques pour un meilleur ancrage au sein de la mouvance présidentielle ? », ces assises réunissent les membres du Bureau exécutif national et du Conseil national. Elles doivent permettre aux instances dirigeantes de faire le point des activités menées et de définir les prochaines étapes de la vie du parti.

À l’ouverture des travaux, le Secrétaire exécutif national par intérim, Garba Yaya, a salué la présence des coordonnateurs communaux venus des différentes régions du pays. Il a également présenté les démarches entreprises depuis sa prise de fonction, notamment les échanges avec d’autres formations politiques.

« Nous n’allons pas travailler seuls. Nous avons fait 22 réunions jusqu’à ce jour. Nous avons fait le tour des partis frères, notamment l’UP et le BR. Nous avons rencontré leurs responsables », a-t-il indiqué devant les congressistes.

Selon ses explications, ces rencontres ont porté sur trois principaux sujets : la volonté exprimée par l’Union progressiste et le Bloc républicain de parvenir à une fusion, les modalités d’une telle démarche et le choix de la FCBE de rejoindre la mouvance présidentielle à l’issue des élections. « Nous avons fait le choix d’aller vers la mouvance après les élections. Maintenant, il est question de vous rendre compte des démarches pour notre avenir », a précisé Garba Yaya.

Garba Yaya attendu à la tête du parti

Ce congrès devrait également permettre de clarifier la direction de la FCBE. Secrétaire exécutif national par intérim depuis plusieurs mois, Garba Yaya est pressenti pour être confirmé à ce poste. Il prendrait ainsi la relève de Paul Hounkpè, l’ancien responsable du parti, désormais sénateur. Cette éventuelle confirmation figure parmi les enjeux des assises, même si elle reste à entériner par les instances compétentes.

En insistant sur la concertation et la discipline collective, Garba Yaya a invité les militants à prendre part aux échanges. « Vous êtes résilients. Nous vous devons cette discipline de groupe. Nous discutons de tout ensemble », a-t-il déclaré. Les travaux se poursuivent ce dimanche 22 novembre avec l’examen des différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Les résolutions finales permettront de connaître les orientations retenues par la FCBE pour la suite de son engagement au sein de la mouvance présidentielle.