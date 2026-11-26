La Première Dame a effectué, mercredi 25 novembre 2026, une visite dans la commune de Lalo. Elle a échangé avec des écoliers sur la protection de leur corps, avant de rencontrer des femmes et des enfants victimes de violences.

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles passe aussi par l’éducation des plus jeunes et l’écoute des victimes. C’est autour de ces deux axes que s’est déroulée la visite de Nathalie Villette-Wadagni, mercredi 25 novembre 2026, dans la commune de Lalo, dans le cadre de la campagne nationale contre les violences basées sur le genre.

À l’École primaire publique de Kigninnouhoué, la Première Dame a pris part à une séance de sensibilisation destinée aux élèves. Les échanges se sont appuyés sur l’ouvrage Mon corps, c’est mon corps, de l’autrice Intisor Busari. Ce support pédagogique a servi à aborder avec les enfants, dans un langage adapté à leur âge, les questions liées à l’intégrité physique et à la prévention des violences sexuelles.

Les écoliers ont ainsi été invités à reconnaître les gestes et comportements inappropriés, à connaître leurs droits et à prendre la parole lorsqu’ils subissent ou constatent une atteinte à leur corps. Cette activité s’inscrit dans la campagne nationale « Le Bénin dit non aux violences faites aux femmes et aux filles », qui entend renforcer la prévention et favoriser le signalement des abus.

Des témoignages de victimes recueillis

Après l’étape scolaire, Nathalie Villette-Wadagni a rencontré des représentantes d’associations de femmes de Lalo. Ces dernières ont partagé leurs expériences de terrain et évoqué les difficultés rencontrées par les femmes et les enfants dans leurs communautés.

La rencontre a également été marquée par des témoignages de victimes. Des enfants ayant subi des viols et des femmes victimes de violences conjugales ont livré leurs récits. Ces prises de parole ont donné un aperçu de situations qui restent souvent dissimulées au sein des familles et des communautés.