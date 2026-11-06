Bénin : L’ancien président Soglo exprime sa fierté de voir un talent à la tête de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou a rendu une visite de courtoisie à Nicéphore Dieudonné Soglo, le premier président de la République de l’ère du renouveau démocratique au Bénin. C’était le mardi 03 Novembre 2026 à son domicile privé à la Haie-vive sise à Cotonou en vue de recevoir des conseils de cette figure de proue de la vie politique béninoise comme une source d’inspiration.

Cette visite a été l’occasion des instants de chaleur entre le président maire et l’actuel responsable du Parlement béninois. Des retrouvailles entre deux valeurs de la République qui connaissent très bien le Bénin et l’ont marqué à travers des actes pour enrichir son histoire démocratique. D’où le fondement de cette démarche du professeur Joseph Fifamin Djogbénou entouré à l’occasion des membres de son cabinet et du député Joël Godonou.

Des instants de souvenir et d’anecdote, marqués par des rappels historiques replongeant les deux personnalités dans un passé glorieux de l’histoire de notre pays, de la sous-région et du continent africain voire les situations à l’international, lesquelles influencent les donnes politiques de chaque nation. L’expression de l’émotion a révélé à en croire le professeur Fifamin Joseph Djogbénou, qu’au-delà d’une simple visite , le mandat est placé sous la bénédiction du père Soglo. Ceci juste pour ce qu’il représente pour le Bénin, les jeunes générations et celles futures.

Le président de l’Assemblée nationale est comblé par les sages conseils de l’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il n’a pas caché sa satisfaction de le voir en parfaite santé. Le Président Maire au terme des échanges formels, s,est dit très honoré de recevoir la visite de l’autorité parlementaire. Une opportunité pour restituer de vives voix à son hôte, la portée de sa grande satisfaction lors de son allocution d’ouverture solennelle concernant la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Un message délivré dans un style d’intellectuel professionnel et prenant en compte tous les aspects de la vie socio-économique et politique pour une nation mieux gouvernée, laquelle inspire la prospérité partagée. Le nonagénaire s’est dit fier du président du Parlement, Joseph Djogbénou dont il qualifie l’allocution pour l’ouverture de la session d’anthologique.