L’Assemblée nationale du Bénin dispose désormais de nouveaux matériels offerts par la République populaire de Chine. La remise de ce don s’est déroulée en présence de responsables parlementaires et de l’ambassadeur chinois près le Bénin, Zhang Wei.

Cette dotation vise à améliorer le fonctionnement des services administratifs du Parlement et à faciliter les activités des députés. Elle devrait également soutenir la modernisation de l’administration parlementaire, notamment à travers le développement des outils numériques.

Lors de la cérémonie, le diplomate chinois a exprimé le souhait que les équipements remis contribuent au renforcement des capacités de l’institution. Il a aussi réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre et de développer ses relations de coopération avec l’Assemblée nationale béninoise.

Au nom du président du Parlement, le deuxième vice-président, Mahougnon Kapko, a salué ce geste des autorités chinoises. Il a indiqué que les matériels reçus permettront d’améliorer les conditions de travail au sein de l’institution et de soutenir la dématérialisation des procédures parlementaires.