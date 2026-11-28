Le colonel général Iouri Grekhov, adjoint du commandant en chef des forces aérospatiales russes, a été arrêté, a-t-on appris le 26 novembre, moins de dix jours après la seconde frappe ukrainienne contre le pont de Crimée. D’après Euronews, il est accusé d’avoir accepté un pot-de-vin d’un montant que la loi russe qualifie de particulièrement important, un crime passible de 15 ans de prison. Pourtant, aucune autorité russe n’a relié cette affaire à l’attaque du pont.

Grekhov a 64 ans et il est officier de carrière depuis 1979. Ainsi, il supervisait les achats d’avions, de missiles et de systèmes de défense aérienne. Avant cela, il avait dirigé les forces de défense aérienne et antimissile de 2018 à 2021, puis il était devenu adjoint d’Alexandre Tchaïko. Enfin, l’Union européenne le sanctionne depuis 2022. Contrairement à la plupart des responsables poursuivis depuis deux ans, il est encore en poste.

Un pont visé après des semaines de préparation

Les 16 et 17 novembre, des drones puis des missiles ukrainiens ont endommagé le pont qui relie la Russie à la Crimée. « C’était la septième étape d’une opération menée pendant plusieurs semaines », a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux le 17 novembre. Ensuite, « aucun système de défense russe ne peut garantir la sécurité des installations illégales occupées par les envahisseurs », a affirmé le Service de sécurité ukrainien (SBU). Mais le ministère russe de la Défense a assuré de son côté avoir abattu 1 441 drones pendant la nuit du 17 novembre, sans expliquer comment le pont avait pu être touché.

Une série de poursuites depuis 2024

Les arrestations de hauts gradés se multiplient depuis qu’Andreï Belooussov a remplacé Sergueï Choïgou au ministère de la Défense en 2024. Ainsi, l’ancien vice-ministre Timour Ivanov a été condamné à 13 ans de colonie pénitentiaire, puis un autre ancien vice-ministre, Rouslan Tsalikov, a reçu en novembre une peine de 10 ans. Cependant, le Kremlin parle d’une action de routine : « La lutte contre la corruption est un travail constant. Ce n’est pas une campagne, c’est un travail permanent. Cela fait partie intégrante de l’activité de nos forces de l’ordre », avait déclaré le porte-parole Dmitri Peskov en 2024.

En effet, la défense aérienne avait déjà connu un scandale. En 2023, le général Konstantin Oguienko, qui commandait l’armée chargée de protéger Moscou, avait été arrêté pour un pot-de-vin de 500 000 roubles, environ 4 800 euros, dans une affaire de terrains militaires. Toutefois, il refusait de reconnaître les faits.

Dans le dossier Grekhov, ni le montant du pot-de-vin ni l’identité de la partie qui l’aurait versé n’ont été rendus publics. Enfin, les enquêteurs n’ont pas précisé si l’affaire date d’avant les frappes sur le pont.