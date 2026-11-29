Samedi 28 novembre, Niamey a durci le ton face aux groupes chinois de l’or noir. Le ministre des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré, à la tête du comité de négociation, a lu une déclaration annonçant une série de sanctions faute de progrès.

Pour rappel, en mars 2025, Niamey a demandé le départ de dirigeants de la CNPC, de la Soraz et de Wapco. Il les accuse d’avoir créé délibérément une pénurie de carburant. Le gouvernement a aussi relevé des déclarations fiscales erronées de l’hôtel Soluxe, qui héberge les travailleurs chinois de ces sociétés. Le ministre Bakary Yaou Sangaré a dénoncé le 13 octobre 2026, plus de 3 000 milliards de francs CFA non rapatriés et accordé 45 jours aux trois sociétés pour se conformer à leurs engagements.

Les mesures annoncées

Le ministre affirme : « Il vous souviendra que lors de mon dernier point de presse du 13 octobre 2026, un délai de 45 jours avait été donné aux trois sociétés, à savoir la CNPC, Soraz et Wapco, pour respecter les engagements pris conformément au protocole de partenariat pétrolier signé le 18 mai 2026. À l’expiration de ce délai, le comité constate qu’il n’y a pas eu d’avancées significatives dans la mise en œuvre de ces engagements, après six mois et dix jours. Face à cette inertie, l’État du Niger se trouve dans l’obligation de prendre les mesures suivantes. »

« Un, l’application de pénalités pour le défaut de rapatriement des recettes d’exportations par la CNPC et Wapco. Deux, le retrait de tous les gisements d’Agadem non encore exploités. Trois, le rejet des frais d’entretien et des frais financiers du pipeline d’exportation Niger-Bénin, jusque-là supportés par l’État du Niger. Quatre, le remboursement immédiat de toutes les sommes indûment supportées par l’État du Niger. Cinq, l’utilisation du domaine public sera désormais tarifée. Six, le retrait des visas de travail pour non-respect de la législation en vigueur. Enfin, la poursuite devant les juridictions compétentes de tous les actes portant atteinte à l’environnement. »

Le texte laisse toutefois une ouverture : « En dépit de ces mesures, si la partie nigérienne le souhaite, elle reste disposée à discuter avec la délégation de la CNPC spécialement dépêchée. »