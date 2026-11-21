Recherché depuis fin juillet 2026 pour un vol nocturne en bande organisée, un homme de 30 ans surnommé le « boss de Dévé » a été arrêté jeudi 19 novembre à l’aube par la Police républicaine.

La cavale du « boss de Dévé » a pris fin. Selon une publication de la Police républicaine sur le réseau social Facebook, l’homme, âgé de 30 ans et sans emploi, a été interpellé jeudi 19 novembre 2026, à l’aube, par une équipe d’intervention du commissariat d’arrondissement de Dévè, dans la commune de Dogbo.

Le trentenaire était recherché dans le cadre d’une affaire de vol nocturne en bande organisée commis fin juillet dernier avec deux complices. Depuis les faits, il échappait aux recherches des forces de l’ordre. Ses deux présumés complices ont connu des fortunes différentes. L’un a déjà été arrêté et placé en détention à Lokossa, tandis que le second a perdu la vie lors des faits précise la Police Républicaine.

Conduit au poste de police après son interpellation, le principal intéressé aurait tenté de nier toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue et doit être présenté au juge d’instruction, dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte sur ce dossier.