La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) poursuit ses réflexions sur son avenir politique. Réunis à Parakou depuis le samedi 21 novembre 2026, les responsables et militants du parti tiennent leur deuxième congrès ordinaire de l’année autour du thème : « La FCBE : quelles orientations stratégiques pour un meilleur ancrage au sein de la mouvance présidentielle ? ». Les travaux prennent fin ce dimanche 22 novembre.

Au-delà du bilan des activités et des orientations à définir, la question d’un rapprochement plus poussé avec les formations de la mouvance présidentielle s’est invitée dans les débats. Présent à ces assises, le Bloc républicain (BR) a exprimé son souhait de voir les deux partis envisager une fusion.

Porteur d’un message du président du BR, Abdoulaye Bio Tchané, le vice-président Amavi Joseph Anani a rappelé les relations politiques entre les deux formations. Il a notamment évoqué le soutien apporté par le Bloc républicain à la FCBE lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, qui avait permis au duo de cette dernière de prendre part au scrutin.

Le représentant du BR a également salué le choix de la FCBE de rejoindre la mouvance présidentielle, officialisé le 9 mai 2026 au Chant d’Oiseau à Cotonou. Pour lui, cette évolution ouvre la voie à une coopération politique plus étroite entre les deux formations.

« Pourquoi nos deux partis ne feraient-ils pas désormais qu’un ? », a-t-il lancé aux congressistes. Le Bloc républicain souhaite ainsi que les assises de Parakou permettent à la FCBE d’examiner la perspective d’une union. Amavi Joseph Anani a assuré que son parti serait disposé à cheminer avec elle dans cette direction.

Garba Yaya attendu sur les orientations du parti

Cette proposition intervient alors que la FCBE doit se prononcer sur plusieurs questions relatives à son organisation et à son positionnement politique. Le Secrétaire exécutif national par intérim, Garba Yaya, a déjà rendu compte des démarches entreprises depuis sa prise de fonction. Il avait notamment fait état de 22 réunions et de rencontres avec les responsables de l’Union progressiste et du Bloc républicain.

Ces échanges ont porté sur la possibilité d’une fusion, ses conditions et le choix de la FCBE de rejoindre la mouvance présidentielle après les élections. Les discussions engagées avec les deux partis devraient donc alimenter les décisions attendues à l’issue du congrès.