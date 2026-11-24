(Le SG Aziz PARAÏSO revient sur les enseignements de la tournée dans 4 départements). Au terme d’une première phase de sensibilisation conduite dans quatre départements, le Conseil économique et social (CES) prépare une nouvelle étape de sa campagne sur la loi portant orientation agricole, le Code pastoral et le Code de la route. Le Secrétaire général, Aziz PARAÏSO, revient sur les enseignements de cette tournée et précise les modalités de la prochaine phase, prévue dans les douze départements du Bénin.

Le Conseil économique et social (CES) entend donner une plus grande portée à sa campagne de vulgarisation des textes législatifs. Après une première tournée dans quatre départements du Nord du Bénin, l’institution prévoit de poursuivre cette initiative simultanément sur toute l’étendue du territoire national. Cette nouvelle phase, annoncée pour le mois de décembre, sera placée sous la responsabilité des coordonnateurs des conseils départementaux.

Dans une interview bilan, le Secrétaire général du CES, Aziz PARAÏSO, a présenté les résultats de cette première expérience, entamée le 7 novembre dernier. La campagne concerne trois textes : la loi portant orientation agricole, le Code pastoral et le Code de la route. À travers cette démarche, l’institution souhaite permettre aux citoyens de mieux connaître les dispositions légales qui encadrent leurs activités et leurs comportements.

Les premières rencontres ont notamment conduit les équipes à Parakou, Kandi et Djougou, avant l’achèvement de cette étape dans l’Atacora. Selon Aziz PARAÏSO, la mobilisation observée dans ces différentes localités témoigne de l’intérêt des populations pour les sujets abordés. À Parakou, la salle de conférences était « archicomble », tandis qu’à Kandi, les habitants se sont également déplacés en grand nombre.

À Djougou, les échanges ont fait ressortir une autre réalité : la méconnaissance de certaines dispositions légales. Plusieurs participants ont confié qu’ils ignoraient l’existence de certains textes et que cette situation avait parfois influencé leurs comportements. « Certaines ont même reconnu que, si elles avaient eu connaissance de ces dispositions plus tôt, elles auraient certainement agi autrement », a rapporté le Secrétaire général.

*Trois textes au cœur de la sensibilisation*

La campagne a accordé une attention particulière au Code de la route, compte tenu des conséquences des accidents de circulation au Bénin. Aziz PARAÏSO a rappelé le chiffre de 3 200 décès annuels liés à ces accidents, évoqué par le président du CES, Abdoulaye BIO TCHANÉ. Ce dernier avait insisté sur l’urgence de vulgariser le texte dès son adoption par l’Assemblée nationale.

« Sur le terrain, les populations ont manifesté un intérêt particulier pour ce texte », a souligné Aziz PARAÏSO. Les séances ont également permis de présenter les dispositions relatives à l’orientation agricole et au pastoralisme, en mettant l’accent sur leur portée et leurs implications dans la vie quotidienne.

Pour le CES, la connaissance de ces règles constitue un enjeu important dans l’adoption de bonnes pratiques, le vivre-ensemble et le renforcement de la cohésion sociale et nationale.

*Une organisation simultanée dans les douze départements*

La prochaine phase reposera sur une organisation différente de celle de la première tournée. Le Conseil national, qui a conduit les activités dans quatre départements sous la direction de son président, laissera désormais le relais aux coordonnateurs départementaux.

« La deuxième phase consistera en un déploiement à l’échelle nationale. Cette fois-ci, les activités seront organisées simultanément dans les douze départements du Bénin, sous la conduite des coordonnateurs des conseils départementaux du Conseil économique et social (…) D’ici le mois de décembre, le déploiement sera donc simultané dans les douze départements », a précisé Aziz PARAÏSO. Pour mener cette opération, les responsables départementaux bénéficieront de l’appui d’experts issus des trois ministères concernés et des conseillers de leurs institutions respectives.

Les équipes ne se limiteront pas aux localités déjà visitées. Chaque coordonnateur devra choisir deux communes, arrondissements ou localités de son ressort territorial afin d’y organiser les séances de sensibilisation. Dans l’Atacora, après le lancement effectué à Natitingou par le président du CES, une autre commune sera retenue pour poursuivre les activités.