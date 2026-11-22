(Le président Abdoulaye Bio Tchané rappelle l’ambition de la tournée de vulgarisation) La campagne de vulgarisation des lois de la République engagée par le Conseil économique et social (CES) s’est poursuivie dans l’Atacora. Après Parakou, Kandi et Djougou, l’institution a organisé une nouvelle séance à Natitingou, le jeudi 19 novembre 2026, à la Direction départementale de la Santé. La rencontre a réuni les membres de la Conférence administrative départementale, des représentants d’organisations socioprofessionnelles, des acteurs de la société civile et plusieurs composantes de la population.

Trois textes étaient au centre de cette initiative : la loi n° 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle, la loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 portant Code pastoral et la loi n° 2026-18 portant Code de la route. À l’ouverture des travaux, Gilbert Bangana, coordonnateur départemental du CES dans l’Atacora, a rappelé la mission de l’institution en matière d’imprégnation des populations sur les lois. Il a notamment souligné leur portée pour la cohésion sociale, le développement des activités économiques et le vivre-ensemble.

Prenant le relais, le président du CES, Abdoulaye Bio Tchané, a replacé ces textes dans le contexte des défis auxquels le Bénin est confronté. Sur le volet agricole et pastoral, il a notamment évoqué les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs. Ces différends, qui affectent les relations entre les deux catégories d’acteurs, rendent d’autant plus nécessaire la connaissance des règles destinées à encadrer leurs activités.

Cette exigence concerne également la sécurité routière, un autre sujet sur lequel le président du CES a particulièrement insisté. S’appuyant sur les statistiques du Centre national de sécurité routière (CNSR), il a indiqué que les accidents de circulation provoquent environ 3 200 décès par an, soit une moyenne de neuf morts par jour. Face à cette situation, le respect des règles de circulation apparaît comme un enjeu majeur de protection des usagers.

C’est dans cette perspective qu’Abdoulaye Bio Tchané a rappelé la finalité de la tournée : faire des lois des références concrètes dans la vie quotidienne des citoyens. « Trois lois, une seule ambition : que chacun de nos compatriotes se les approprie, afin que l’adage “Nul n’est censé ignorer la loi” cesse d’être une formule pour devenir une réalité vécue. Tel est le credo du Conseil économique et social », a-t-il déclaré.

Pour atteindre cet objectif, il a également invité les participants à dépasser le cadre d’une simple séance d’information en interrogeant les experts, en échangeant avec les conseillers du CES et en exposant leurs préoccupations. Selon lui, ce dialogue contribue à la consolidation de l’État de droit.

Les communications techniques ont ensuite permis de présenter le contenu et la portée des trois textes. Les échanges qui ont suivi ont notamment fait ressortir les inquiétudes relatives aux tricycles, régulièrement impliqués dans des accidents de circulation. Les participants ont ainsi plaidé pour un meilleur encadrement de leur utilisation et des mesures plus fermes contre la conduite sous l’emprise de l’alcool.

À travers cette étape de Natitingou, le CES poursuit sa démarche de rapprochement entre les lois et les citoyens, en associant transmission des connaissances, dialogue et prise en compte des préoccupations exprimées sur le terrain.

Le CNSR présente les principales innovations de la loi n° 2026-18

Promulguée le 11 novembre 2026, la loi n° 2026-18 portant Code de la route en République du Bénin comprend 122 articles. Elle vise à réduire les accidents de circulation et les quelque neuf décès enregistrés quotidiennement sur les routes.

Parmi ses principales dispositions figure l’obligation du port du casque pour tous les usagers de motocyclettes. Le texte impose également le port de la ceinture de sécurité ainsi que l’utilisation d’un siège adapté pour le transport des enfants.

En outre, la réglementation rend obligatoires le permis de conduire et l’immatriculation pour toutes les motocyclettes. Elle interdit l’usage du téléphone au volant et consacre la priorité aux piétons. La conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, les grands excès de vitesse et le délit de fuite sont désormais qualifiés de délits graves.

La loi prévoit par ailleurs une protection juridique pour les citoyens qui portent secours aux victimes d’accidents. Ces différentes dispositions ont été présentées à Natitingou par Koovy Yété, chef du service de la prévention routière au Centre national de sécurité routière (CNSR).