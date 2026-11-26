L’avenir du gisement pétrolier de Sèmè dépend désormais de sa capacité à atteindre un équilibre économique durable. Selon Africa Intelligence, les actionnaires du projet, parmi lesquels figure le groupe singapourien Rex, préparent un plan de développement qu’ils devront présenter à l’État béninois dans les prochaines semaines. Cette nouvelle feuille de route doit notamment permettre de revoir les coûts de production afin de garantir la poursuite de l’exploitation.

Situé au large des côtes béninoises, le champ de Sèmè a déjà connu une première période d’activité. Entre 1982 et 1998, il a produit environ 22 millions de barils de pétrole. L’exploitation avait toutefois été interrompue alors que le prix du brut tournait autour de 14 dollars le baril. Depuis, plusieurs initiatives ont tenté de relancer ce potentiel pétrolier sans parvenir à enclencher une nouvelle production.

Dans les années 2000, la société SAPETRO avait notamment réalisé de nouveaux forages et installé des infrastructures en prévision d’une reprise. Cependant, les résultats techniques et les conditions économiques n’avaient pas permis de concrétiser le projet.

Une nouvelle approche pour réduire les coûts

La reprise du dossier par Akrake Petroleum en 2023 a reposé sur une approche différente. Le dispositif retenu prend en compte la repressurisation du réservoir principal pendant les années d’arrêt. Il prévoit également l’utilisation de deux puits horizontaux, destinés à améliorer la récupération du pétrole encore présent dans le sous-sol.

Pour limiter les investissements nécessaires, le schéma d’exploitation repose sur des unités flottantes louées. Celles-ci doivent assurer les opérations de production, de stockage et de chargement du brut. Cette option apparaît adaptée aux caractéristiques du site, où la profondeur de l’eau varie entre 20 et 30 mètres.

Les réserves prouvées et probables actuellement retenues pour le gisement sont estimées à 5,7 millions de barils. La rentabilité de leur exploitation reste toutefois liée à la maîtrise des dépenses. C’est précisément sur cet aspect que devra porter le plan attendu par les autorités béninoises.

Des retombées attendues pour l’État

La relance de Sèmè représente un enjeu financier pour le Bénin. L’État détient une participation de 15 % dans le projet et doit également percevoir une redevance de 10 % sur la production pétrolière. À ces revenus s’ajoute sa part du pétrole de profit, conformément aux dispositions du contrat de partage de production.

Toutefois, ces recettes restent conditionnées à la capacité des actionnaires à rendre l’exploitation économiquement viable. Le nouveau plan de développement devra donc préciser les mesures envisagées pour réduire les charges et maintenir le projet dans des conditions compatibles avec les ressources disponibles.