Le gouvernement béninois fait de la lutte contre l’extrême pauvreté le cœur de sa feuille de route pour 2026-2033. Interrogé sur BÉNIN TV ce 22 novembre, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a présenté ce plan, baptisé « Bénin plus loin ensemble ». Son ambition : « réduire substantiellement voire éradiquer l’extrême pauvreté dans notre pays ». D’ici la fin du septennat, il espère qu’« il n’y ait plus de pauvres extrêmes au Bénin », ou qu’ils ne soient plus qu’en « quantité résiduelle ».

Entre 2021 et 2022, le taux de pauvreté national était de 36,2 %, en baisse de 2,3 points de pourcentage par rapport à 2018-2019. Le pays est classé 173e sur 193 à l’indice de développement humain, et selon Afrobarometer, trois Béninois sur quatre vivent dans une pauvreté modérée ou élevée. Dans les enquêtes pauvretés récentes (PMT 2021) 29% des ménages pauvre extrême étaient recensés dans les 4 départements du nord.

Une croissance censée profiter aux plus modestes

Le gouvernement table sur une croissance économique moyenne de 7,7 % sur la période, une projection qu’il juge « prudente », puisque le pays approche déjà les 8 %. Selon le porte-parole, « les fondamentaux de l’économie » donnent des assurances quant à la réalisation de cet objectif. Le ciblage des bénéficiaires repose sur un recensement national des personnes en situation d’extrême pauvreté, repris pour corriger les erreurs d’identification constatées lors du premier exercice. Une part importante des agriculteurs y figure, car leurs revenus ne suffisent pas toujours à couvrir les besoins de leurs familles.

Un programme de productivité agricole et de protection sociale a débuté par la culture du maïs. Il vise à faire passer les rendements de 1,5 tonne à 8, voire 10 tonnes par hectare, avant d’élargir le dispositif à d’autres spéculations. Les revenus générés doivent financer la protection sociale, l’assurance maladie et les besoins quotidiens des producteurs.

Des mesures sociales complètent ce dispositif : gratuité de la scolarité pour les filles, prise en charge systématique des urgences vitales et extension des cantines scolaires, qui concernent désormais 1,9 million d’enfants contre 1,4 million auparavant. Pour le porte-parole, ce sont là « des formes de redistribution de la richesse nationale ».

Côté financement, 55 % du portefeuille du PAG doit venir du secteur privé, contre 45 % pour l’État. Cette répartition, explique-t-il, repose sur « la confiance des marchés dans la signature économique et financière du Bénin ». Les modalités varieront selon les projets, notamment via des partenariats public-privé.

Enfin, un fonds de développement industriel doté de 100 milliards de FCFA doit accompagner les entreprises, faciliter leur accès aux financements et aux garanties bancaires, et mettre à leur disposition des usines clés en main, notamment dans les pôles de développement territorial. Le gouvernement compte s’appuyer sur l’expérience du Fonds national de développement agricole (FNDA).